Retrato de Aumesquet (Ciudadanos Sevilla) en 12 brochazos: “De pequeño quería ser misionero, arquitecto y militar”

Miguel Ángel Aumesquet (Sevilla, 1962) está afrontando la campaña más difícil para la formación Ciudadanos. Este especialista en marketing y publicidad y empresario con negocios en el sector del turismo rural se niega a dar la partida por perdida, ni a su formación por muerta. Es de suponer que, cuando está en horas malas, se sienta a ver una de sus dos películas favoritas: Intocable o Qué bello es vivir. Aquí y ahora se somete a un pequeño cuestionario de 12 preguntas personales, al que también se apuntan los otros aspirantes a mandar en el Ayuntamiento de Sevilla y que hay que responder como si fuese un telegrama.

¿Qué quería ser de pequeño?

Misionero, arquitecto y militar.

¿Cuál fue el primer disco que se compró?

Morning has broken, de Cat Stevens.

¿Qué político en activo le gusta que no sea de su partido?

Emmanuel Macron [presidente de Francia].

Un momento tierra trágame de su vida.

Muchos, casi uno cada día. Me acuerdo que una vez de chaval pasé delante del colegio de las Carmelitas, de niñas, y me puse todo estirado en plan guapito porque estaban las muchachas en la puerta. Había un alambre circular en el suelo y le di una patada, pero se ve que lo que hice fue meter el pie y al dar el paso metí el otro pie, me fui de boca al suelo delante de todas las que estaban en la puerta.

¿Qué película le hace llorar o al revés, le levanta el ánimo?

Intocable y Qué bello es vivir (las dos para ambas cosas).

¿En qué libro se quedaría a vivir?

Me quedaría a vivir en Macondo.

¿Cuál es el superhéroe/superheroína que más le gusta?

El padre Leonardo Castillo.

Ya puestos, ¿qué superpoder le gustaría tener y por qué?

La invisibilidad. Cambiaría tantas cosas...

¿Es manitas, ya sea con el trompo o con la sartén? ¿Qué es lo que se le da mejor?

La sartén.

Si le dicen Gordillo, ¿qué se le viene primero a la cabeza el todavía alcalde de Marinaleda o el que fuese futbolista del Betis?

Don Rafael [el exfutbolista bético].

¿El parchís, la oca, el ajedrez o las damas? A no ser que le dé más a los videojuegos… o al dominó.

Parchís.

Y la madre de todas las preguntas: ¿tortilla de patatas con o sin cebolla?

La tortilla de patatas con cebolla, o no tienes ni p... idea!!!