Semana marcada por la inestabilidad y por las temperaturas frías en toda Sevilla

Las precipitaciones han visitado la provincia sevillana este fin de semana de la mano de un frente frío que atravesaba la península de norte a sur, dejando entre 5-10 litros y un fuerte descenso térmico a su paso. Con el comienzo de la semana los frentes que llegan desde el noroeste seguirán afectando a la región, aunque lo harán nuevamente de forma débil.

El lunes esas lluvias aparecerán a lo largo del día, más notables en Sierra Morena, aunque en cualquier caso no dejarán grandes acumulados, pero sí un día bastante grisáceo en toda la provincia. Las temperaturas se mantendrán frías, aunque ascenderán de forma generalizada, dejando valores entre los 3-7º C en las mínimas y los 15-18º C en las máximas, bajando nuevamente las mínimas para la jornada del martes. El viento soplará del oeste con algunas rachas moderadas, aunque no será un día ventoso.

Durante las jornadas del martes y miércoles, el tiempo estará mucho más estable y soleado, puesto que las altas presiones ganarán terreno de forma momentánea, dejando unos días más apacibles. Las temperaturas subirán ligeramente durante el día y bajarán durante la noche, por lo que, dejarán noches frías y termómetros a mediodía algo más agradables. A últimas horas del miércoles se empezará a notar el aumento de la nubosidad de tipo medio y alto, precediendo a un nuevo frente que visitará la provincia.

Vuelven las lluvias

En la madrugada del jueves ese frente, mucho más activo que los anteriores, entrará por el oeste de la península, dejando precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes. La borrasca estará situada en las costas de Portugal, mucho más proclive para que los acumulados en nuestra zona sean mayores. Tras el frente, se espera que continúe el tiempo inestable y una nueva bajada de las temperaturas para la jornada del viernes. A la espera de un segundo frente que entraría el sábado de nuevo por el oeste.

En definitiva, sucesión de frentes la que se espera para esta próxima semana en la provincia sevillana, sobre todo en la segunda mitad, cuando pueden ser fuertes, venir acompañadas de rachas intensas de viento y temperaturas que continuarán siendo frías.