Sevilla celebra el Día de la Provincia reforzando “el hilo” que conecta a sus 106 municipios

Sevilla tiene un hilo especial. Un hilo que une a todos los que han nacido en esta provincia y que los acompañará a lo largo de su vida, sin importar el tiempo que pase o la distancia que los separe de su lugar de nacimiento. Con motivo del Día de la Provincia que se conmemora cada 23 de mayo, la Diputación de Sevilla ha hecho suya la leyenda oriental del hilo rojo para trasladar la idea de que todos los sevillanos y sevillanas están conectados por “ese halo especial que significa haber nacido” en alguno de los 106 municipios de la provincia que la Diputación “ayuda a tejer y articular”.

Así lo ha expresado el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, minutos antes de que comenzara la XX edición de su tradicional entrega de medallas de oro, cuyo lema escogido para esta ocasión ha sido precisamente El hilo que nos une. La de este 2024 ha sido también una ceremonia especial por ser la primera que se celebra fuera de la sede provincial, concretamente en el auditorio Cartuja Center.

Otra novedad añadida al hilo de esta edición es haber sido la primera de Fernández como máximo representante de la provincia de Sevilla. De ahí que el presidente haya reconocido sentir ese “hormigueo en el estómago” que provocan las primeras veces, así como la “responsabilidad” de representar a los sevillanos en un día tan señalado como el que se ha conmemorado la noche del miércoles, en vez del mismo día 23, para “no interferir” en el inicio de la campaña de las elecciones europeas, que va a arrancar a las 00:00h de este jueves.

Un espejo donde mirarnos

Para Javier Fernández, los de esta edición “son unos premios muy equilibrados” en tanto que “reflejan perfectamente la realidad y diversidad que tiene Sevilla”. Tanto es así que el presidente de la Diputación provincial ha definido a la nómina de personas y entidades distinguidas este 2024 como “el espejo” donde la provincia puede mirarse. “Sois un espejo donde mirarnos y un ejemplo a seguir”, ha remarcado Fernández ya desde el escenario del Cartuja Center, dirigiéndose a los 14 premiados de esta edición, cuando se cumplen 191 años desde que se constituyó la provincia de Sevilla.

Con esta ceremonia que ha inaugurado un nuevo formato, la Diputación ha querido marcar “un punto de inflexión”, cambiando las formas pero también el mensaje de fondo: “Demuestra el aperturismo, la idea de conexión, de transversalidad, de abrir la provincia que queremos transmitir en nuestro gobierno”, según lo ha explicado el representante provincial.

Por eso, en esta edición novedosa la institución ha querido reconocer con la mayor distinción que otorga cada año a gente “imprescindible” en ámbitos como la comunicación, representado en el periodista y director de la Cadena SER en Andalucía Antonio Yélamo, o el deporte, distinguiendo a las futbolistas Olga Carmona e Irene Guerrero por hacer historia al proclamarse campeonas del mundo con la selección española y por ser “capaces de romper el estereotipo de que el balón es solo de hombres y las muñecas de niñas”. Irene Guerrero ha interpretado esta selección como reflejo del “cambio que se está viviendo en la provincia de Sevilla”.

Además, se ha premiado a personas que son “ejemplo de dedicación infinita” como Amalia Gómez, docente, política, activista social y defensora “incansable” de los derechos de los colectivos más vulnerables. Y también se ha querido “rendir admiración” al tejido empresarial de la ciudad, concediendo una de sus medallas de oro a Oleand Manzanilla Olive, la mayor cooperativa de primer grado de la provincia y una de las más grandes de Andalucía del sector del cereal, el aceite y la aceituna de mesa, con sede en La Puebla de Cazalla.

Conectar con las raíces

El primero en recibir el reconocimiento ha sido Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha presidido la institución provincial durante 19 años “desde el paradigma de la cohesión social, la autonomía municipal y del equilibrio interterritorial”, y a quien su sucesor ha descrito como “municipalista convencido y en ejercicio constante, destacando de Villalobos que convirtiera ”eso de ser de pueblo en un valor en sí mismo“.

A continuación, han recogido su medalla el resto de galardonados, quienes han coincidido en mostrarse “sorprendidos”, “agradecidos” y “orgullosos”. El bordador y presidente de la Asociación Gremial Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera Iglesias Paquili, ha recibido esta distinción como “un reconocimiento a los 47 años que llevo dedicado al bordado”.

También han servido para homenajear a la Policía Nacional, que conmemora los dos siglos de su fundación, y al grupo de medios de comunicación Publicaciones del Sur (también de celebración este año por su 35 aniversario). Las medallas de esta edición son, además, una forma de reconocer las trayectorias de Atalaya Grupo Teatro, fundada en 1983 y dirigida por Ricardo Hiniesta, así como la labor social de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (Cocemfe) o de la Fundación Padre Leonardo Castillo, dedicada a los colectivos más vulnerables.

En aras de dinamizar el acto, la actriz Belén Cuesta ha sido la encargada de hablar en representación de los galardonados, recogiendo el sentir compartido de los protagonistas del acto. Reconocida como “una intérprete todoterreno, que ha triunfado en el teatro, en el cine y en la televisión, con una capacidad empática con cada uno de los personajes que interpreta, lo que le ha valido una amplia variedad de premios y ganarse el cariño del público”, Belén Cuesta ha dicho sentirse “la menos merecedora de esta medalla”.

Con todo, la ha agradecido desde el corazón y ha confesado que se siente tanto de Sevilla como de Málaga: “Uno es de donde nace y también de donde se hace, yo me he criado en Málaga, pero soy, y a mucha honra, sevillana”. No solo porque nació en la Macarena, sino porque en la ciudad hispalense “estaba la casa de mi abuela, aquí se conocieron mis padres y porque siempre he sentido el cariño de esta ciudad y esta medalla reafirma lo que yo siento y sirve para reflexionar sobre los orígenes y eso es muy emotivo”, ha declarado antes de dejarse abrazar por el aplauso del público.

Orgullo sevillano

Como broche final, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha tomado la palabra para resumir el acto con dos conceptos: “Poderío y orgullo de ser sevillanos”. “Sevilla son tres sílabas, pero cuánto significa”, ha continuado, subrayando el “carácter abierto, plural” y la “universalidad” de una provincia “con 106 municipios singulares y únicos, que no deja a nadie atrás” y que cuenta con dos millones de habitantes capaces de “construir una Sevilla universal reconocida hacia dentro y hacia fuera”.

“Ese hilo que nos une es también el de la igualdad y yo quiero que todos seamos iguales, que tan importante sea un sevillano que vive en Triana como uno de Badalatosa”, ha reivindicado el también alcalde de La Rinconada, poniendo en valor el papel de la institución provincial como “motor y palanca al servicio de la gente para intentar hacerle la vida mejor”.

En ese sentido, ha apostado por “afrontar el futuro desde el inconformismo para que Sevilla sea mejor”. Y en el centro de ese destino ha situado a las administraciones públicas, lanzando un mensaje más allá de la provincia: “Todos estamos interconectados en nuestro progreso y en las oportunidades que podemos ofrecer a la ciudadanía”. A los representantes de los 106 municipios, a los galardonados y demás invitados les ha recordado: “Somos Sevilla y Sevilla tiene muchos valores, nadie abraza como nosotros y nadie sonríe como los sevillanos y las sevillanas”.