El 22% de mujeres afirma haber sufrido alguna agresión sexual a lo largo de su vida

El 21,7% de mujeres han sufrido, y lo dicen, a lo largo de su vida una agresión sexual. Es uno de los datos más destacados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre la violencia sexual contra las mujeres, que ha publicado este miércoles. Entre los resultados que arroja el CIS: el 35,1% de los encuestados conoce a alguna mujer que ha sido víctima de una agresión sexual en su círculo familiar o de amistades y el 27,2% en su vecindario.







La encuesta, que no pregunta por la ley del 'solo sí es sí' en medio de las desavenencias entre los socios de Gobierno por la reforma, plantea que el 45,1% de los ciudadanos cree que la razón principal por la que las mujeres que han sufrido una agresión sexual no la denuncian es por miedo a su agresor; el 15,7% por vergüenza; y el 14,5% por miedo a que no la crean.

Como segundo motivo para no denunciar, los encuestados señalan mayoritariamente al miedo a que no la crean (22,1%), la vergüenza (20,2%) y un proceso judicial que produce mucho desgaste emocional (13,5%). Precisamente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en los últimos días en la idea de que la nueva ley “protege al 8% de las mujeres que denuncian, pero también al 92% que no denuncia”.

Como se muestra en el siguiente gráfico, el 20,3% de los encuestados considera inaceptable obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas, pero creen que estas violaciones no deberían ser castigadas por ley, como lo son ahora. Hay mayor consenso en torno a drogar o dar alcohol a una mujer, sin que lo sepa, para mantener relaciones sexuales con ella: el 98,3% cree que es inaceptable y debe estar penado.







En este apartado, como muestran los datos, el 28,2% considera que besar a una mujer contra su voluntad es inaceptable, pero tampoco debería estar penado por la ley. Un porcentaje que se eleva hasta el 48,8% en el caso de hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual no deseados. El CIS pregunta también por la prostitución. Aquí las respuestas están más repartidas. El 28,1% cree que es aceptable en algunas circunstancias y, aunque el 64,2% considera que no lo es, solo la mitad considera que debería estar castigado por la ley.

Por sexos, las mujeres identifican más situaciones como acoso sexual que los hombres. La diferencia se sitúa cercana a los diez puntos en los casos de chistes o bromas insultantes sobre la mujer en general o sobre una trabajadora y sobre comentarios sexuales. Como puede verse en el gráfico, las respuestas se aproximan más, en torno al 80%, respecto a los piropos ofensivos.







El 12,2% de los encuestados por el CIS creen además que el principal motivo por el que los agresores hombres agreden a las mujeres es porque tienen problemas mentales y el 10,6% dice que lo hacen por falta de educación, carencia de principios y valores, mientras casi uno de cada diez no se decanta por ninguna opción específica.







Esta encuesta se realizó del 20 al 25 de enero de 2023 a través de 2.600 entrevistas, en 908 municipios de 50 provincias.