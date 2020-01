Brasil continúa como el país que más mata transexuales y travestis del mundo

Brasil continúa ostentando el primer puesto en el ránking mundial de países donde más matan transexuales y travestidos del mundo, con 124 asesinatos en 2019, según un estudio divulgado este miércoles, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Visibilidad Trans.

Aunque el número de asesinatos contra personas de estos géneros disminuyó en la potencia suramericana en relación con los de 2018 -cuando se registraron 163 muertes violentas de transexuales y travestidos- dobló en comparación con los ocurridos el año pasado en México (65), país que le sigue en segundo lugar del ránking.

"Lo que necesitamos entender es que incluso habiendo disminuido, el margen aún es muy alto; significa que casi cada 48 horas es asesinada una persona transexual o un travesti en Brasil, un índice alarmante", aseguró a Efe Keila Simpson, travesti y presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), que estuvo a cargo del estudio.

El máximo histórico de la medición, que se realiza desde 2008, tuvo lugar en 2017, con 179 asesinatos.

INSEGURIDAD E IMPUNIDAD

Brasil además cayó del puesto 55 en 2018 al 68 -entre 74- en 2019 en la lista de naciones más seguras para las personas LGTB, con 11 agresiones diarias contra miembros de esta población.

Por eso el 99 % de las personas LGTB aseguró no sentir seguridad en el país, no solo por la falta de respeto y tolerancia, y por la casi nula actuación de las autoridades, sino por la impunidad de los crímenes.

En el caso específico de la población objeto del estudio, en 2019 se confirmaron 121 asesinatos de travestis y mujeres transexuales y 3 de hombres transexuales, pero solo en el 7 % de los casos algún sospechoso fue arrestado.

"La impunidad acaba reforzando ciclos de violencia y minando la confianza de las personas en las leyes", dice el informe.

El mapa de asesinatos de 2019 muestra que el 82 % de las víctimas eran negras o mulatas y que el mayor número de asesinatos se registró en Sao Paulo -el estado más poblado de Brasil-, con un aumento del 50 % en relación con 2018, seguido de los norestinos estados de Ceará, Bahía y Pernambuco y del emblemático Río de Janeiro en quinto lugar.

Según el estudio, más de la mitad de las víctimas (59,2 %) tenía entre 15 y 29 años, por lo que la población joven es la más "expuesta y propensa" a los asesinatos, especialmente aquella que trabaja en la prostitución.

Asimismo, dice que las travestis y las transexuales son el grupo más vulnerable a la muerte violenta y prematura en Brasil y, aunque no hay estudios sistemáticos sobre la esperanza de vida de travestis y transexuales femeninas, estudios señalan que la esperanza de vida de esta población es de 35 años.

En estos casos, el exceso de violencia y la crueldad se vio en el 80 % de los asesinatos y el año pasado hubo aumento de los ataques a piedra y con cuchillo.

ATAQUES AUMENTARON CON LLEGADA DEL GOBIERNO DE BOLSONARO

Simpson sostiene que muchos de los crímenes son causados por "odios" provenientes de "discursos religiosos violentos", una homofobia que, según ella, se ha incrementado con la llegada a la presidencia de Brasil del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue elegido mandatario de Brasil en octubre de 2018.

Desde el período electoral, las agresiones contra la población LGTB aumentaron y "hubo personas transexuales golpeadas e incluso asesinadas por razones políticas".

Para esta activista de los derechos LGTB, "el discurso violento del Gobierno contra la población existe, es un discurso de odio contra nuestra población que Bolsonaro siempre ha hecho público".

Simpson explica que como las autoridades se omiten, la única alternativa que les queda es seguir reportando los ataques y buscando visibilidad.

"Las autoridades están mudas, ciegas; ellas no hablan, no llegan, no responden. Lo que resta es seguir contabilizando y dando a conocer lo que publicamos cada año", preciso.

Desde 2017, Antra realiza anualmente el estudio "Asesinato de personas Trans en Brasil", un informe realizado por voluntarios y que sigue el patrón internacional de la organización no gubernamental Transgender Europe (Tgeu).