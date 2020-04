La Comunidad duda de la operación “Arca de Noé”: No tiene mucho sentido   

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este miércoles no entender la operación “Arca de Noé” del Gobierno central para alojar a personas asintomáticas del coronavirus, a la que a día de hoy “no ve mucho sentido”, ha añadido.

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha señalado, no obstante, que en el plazo de uno o dos días entregará al Ejecutivo el listado solicitado con las infraestructuras de la región susceptibles de desempeñar esa función.

“España no es China, no veo la forma la manera de articular un mecanismo para aislar a personas asintomáticas, ¿En qué consiste esa propuesta del Gobierno? Yo no la entiendo”, ha recalcado.

También ha tachado la medida de “apresurada”, en primer lugar porque se desconoce aún la cifra de contagiados en la región y “mucho menos” los contagiados sin síntomas”: “Podríamos encontrarnos con que el número es mucho mayor a la capacidad de cualquier infraestructura para poder albergarlos”.

Según Aguado, podrían ser “cientos de miles de personas” a las que, según el Gobierno central- habría que aislar; “¿Dónde? ¿En polideportivos? ¿En centros que se habiliten rápidamente?. No le veo demasiado recorrido a esa propuesta”.

En cuanto a la progresiva vuelta a la normalidad, el vicepresidente madrileño ha explicado que las medidas para suavizar el confinamiento debe ser coordinado con las comunidades autónomas y el Gobierno central es el que debe marcar las pautas “de qué se puede hacer y qué no”.

A la finalización del presente estado de alarma, el próximo día 25, “se supone que las circunstancias van a ser muy parecidas a las actuales”, salvo la reanudación de algunos sectores económicos desde el lunes, pero “el confinamiento será muy similar”, según el vicepresidente de la Comunidad.

A partir del 25 de abril, ha añadido, “habrá que ver si podemos ir levantando la mano o hay que continuar con las medidas, que –ha subrayado- están funcionando.