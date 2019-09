La "noche violeta": un grito feminista toma las calles tras "un verano de barbarie" por la violencia machista

42 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2019. Dos –una en Madrid y otra en Valga (Pontevedra)– solo en la última semana, cifra a la que hay que sumar a otras dos que no contarán en las estadísticas oficiales por no ser cónyuges ni excónyuges de su asesino. Con ese balance llega la "noche violeta", un emplazamiento de 36 colectivos feministas para que este viernes "todo el país se tiña de violeta" contra la violencia machista.

A lo que llaman, en realidad, es a que se genere una "emergencia feminista" en España. El epicentro de la convocatoria está en la Puerta del Sol de Madrid, a donde han acudido centenares de personas. La idea surgió en otra ciudad, Alicante, desde su Plataforma Feminista. "Ha sido un verano de barbarie y no entendemos la normalización de estos datos, que nadie haga nada. Y frente a la barbarie, feminismo", explicaban estos días las organizadoras.

Un rato antes de las 20:30, la hora de comienzo, ya había mujeres –en inmensa mayoría respecto a los asistentes hombres– en la cita de Madrid. Ni el nombre ni el formato eran gratuitos: comenzaba entonces a caer la noche en la capital, y efectivamente todo estaba pintado de morado. Ha sido el color elegido por las manifestantes para pancartas, camisetas o pintalabios. Laura, Raquel y Carmen, que han ido en familia, lo llevaban en sus pañuelos. "Estamos aquí porque esto es una mierda. No sé si algún día seré yo la que apareceré tirada muerta", decía la primera, la más joven, que suele acudir a cada convocatoria que se entera. Las tres están de acuerdo: la "emergencia feminista" se debería declarar a nivel gubernamental, "porque esto cada vez va a más. Mira la barbaridad de esta semana, cuatro mujeres. Que se haga algo, y que se deje de culpar a las mujeres, siempre hay una excusa".

El "grito feminista" se ha hecho literal ya unos minutos pasadas las 20:30, cuando el barullo general se ha roto para realizar al unísono una cuenta, hasta 42, para recordar la cifra con la que España llega a este otoño. Luego, el lema que acompaña a las marchas contra la violencia machista alrededor del mundo: "Ni una menos, vivas nos queremos". La de este viernes, a partir de las 21:00 algo aguada en Madrid por la lluvia, es la enésima cita de la lucha contra el machismo de un año 2019 que, como el anterior, tuvo su punto álgido en el 8 de marzo.

Arwen, a la que acompaña su madre y su tía, tiene solo 14 años y ha estado en todas. Hoy ha venido "por todas las mujeres, de todo el mundo. De izquierdas, de derechas, de todos los paises. Esto es para todas y es insoportable. Hay asesinatos todas las semanas". Si se le pregunta por dónde empezaría a ejercer esa "emergencia feminista" de tener el poder, responde que "desde abajo, desde la educación. Hay que enseñar a todos los niños que somos iguales".

Las cientos de personas se han reunido algo más de 24 horas después de que Francisco Javier Ortega Smith, concejal de Vox en Madrid, intentase boicotear la manifestación por el último crimen machista ocurrido en la capital. Y en el manifiesto, precisamente, se hace especial alusión al partido de extrema derecha: denuncian su "negacionismo" de la violencia machista, "un insulto a las mujeres en general y a las víctimas en particular". "Esta semana cuatro mujeres han sido asesinadas y apenas dos días después hemos tenido que escuchar de nuevo que la violencia de género no existe", ha dicho sobre ello Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, en la presentación esta mañana de la manifestación en Madrid. Por la tarde en la Puerta del Sol también se han acordado del partido de Santiago Abascal: "Vox, vuelve, al siglo XIX", se ha escuchado.

Noche Violeta en Murcia.

La convocatoria era estatal y se ha extendido mucho más allá de Madrid y de su origen, Alicante. En Murcia, en la plaza Belluga –han acudido unas 300 personas– ha sido especialmente emotiva la presencia de Laura Hernández, madre del niño asesinado por su padre hace un mes y medio en Beniel. "Los menores han de estar protegidos en las separaciones conflictivas", pidió Laura. En Burgos también ha habido un homenaje concreto: la concentración ha sido frente al edificio donde fue asesinada por su marido Monika Asenova, madre de dos hijas de 14 y 12 años, el pasado mes de julio.

Andalucía, con mucha actividad feminista los últimos meses, también se han movilizado. En Almería centenares de personas han recorrido el centro con luces moradas "para dar algo de esperanza" durante la lectura del manifiesto. Ana y Míriam, destacan la mayor presencia de hombres que en anteriores manifestaciones feministas de la capital. En Zaragoza, también con lluvia, ha discurrido entre la plaza de España y la plaza del Pilar.

Noche Violeta en Almería.

En lo que va de 2019, son 42 las mujeres asesinadas que constan en el recuento oficial, pero desde 2003, año en que comenzaron a contabilizarse, van 1017. Desde 2003, 263 menores se han quedado huérfanos y, desde 2013, 30 han sido asesinados por sus padres u otras parejas o exparejas de sus madres. El último crimen de Madrid se produjo delante de las dos hijas del matrimonio. En Valga, el hombre también asesinó en presencia de sus dos hijos a su expareja, su exsuegra y su exnuera, y son estas dos últimas víctimas las que no aparecerán en las estadísticas por el modo en el que está ahora mismo contemplada la ley.

De ellas se ha acordado Irene, en la Puerta del Sol de Madrid. Se preguntaba: “¿Cómo puede ser que en un país presuntamente avanzado alguien siga matando a su mujer, a su suegra...? Es especialmente terrible. Y que no estén incluidas en los datos, cuando es de manual: el entorno familiar. Estamos cabreadas. Cada vez hay más retrocesos, estamos más desprotegidas, sobre todo en Madrid con los pasos atrás que están dando los representantes políticos. No se puede repetir lo que ha ocurrido este verano”. Su amiga Bea le daba la razón: “Venimos porque hace falta. Para que no se repitan conversaciones de besugos como las de Almeida (José Luis Martínez, alcalde de Madrid) y Ortega Smith. Porque somos invisibles. Son actos de terrorismo y se tienen que tratar como tal, dejar de mirar para otro lado”.

Artículo elaborado con información de Laura Cornejo, Oscar Senar, Elisa Reche y Celia Sánchez Cabañete.