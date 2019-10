España hace gala de su esfuerzo en gestión de residuos y economía circular

Empresas, instituciones y expertos en I+D+I de 75 países participan en Bilbao en el 29 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), donde España se presenta "como referencia para América Latina y el Caribe y como uno de los países que mayor esfuerzo hace dentro del paraguas europeo".

Así lo ha subrayado en declaraciones a EFE el presidente del Comité Organizador del congreso y vicepresidente de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus), Rafael Apraiz, quien ha destacado la proyección internacional del evento "de referencia" en el ámbito del reciclaje.

Se trata de un encuentro en el que "se pone el foco en temas muy candentes para resolver dudas y problemáticas en el camino de la economía lineal a la circular", ha explicado Apraiz, quien ha apelado al papel de los poderes públicos para avanzar en el ámbito de la gestión de residuos.

"Queda mucho por hacer, esto es una mejora continua y la administración es la que tiene que marcar las reglas del juego", ha subrayado el responsable de Ategrus, quien ha apuntado a la conciencia ciudadana como "el origen en la cadena de la gestión de los residuos".

Para Rafael Apraiz, "dentro del paraguas de la Unión Europea, España es uno de los países que más esfuerzos está haciendo en los últimos años y somos referencia en nuestro caso para países de América Latina y el Caribe, aunque tenemos que mirar a los vecinos del norte de Europa, que disponen de tecnologías mucho más avanzadas".

Según los datos del barómetro europeo Eurostat, la tasa de reciclaje de residuos urbanos en los municipios españoles se sitúa en un 30 por ciento, una cifra lejos del objetivo del 50 por ciento fijado por la Unión Europea para el año 2020.

El barómetro refleja además el elevado porcentaje de basura que España destina a vertederos (57 %), frente a países como Alemania, Bélgica, Dinamarca o Suecia, donde estos residuos representan apenas el 1 por ciento y las tasas de reciclaje superan en algunos casos el objetivo europeo.

El 29 Congreso de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos abordará la gestión sostenible de los desechos, la economía circular y la eficiencia de los recursos, con especial atención a las tecnologías más innovadoras, la reducción de los residuos, la reutilización, el reciclaje, la educación ambiental, la crisis climática o la basura marina.

Con ponencias a cargo de expertos de la talla de Mario Picazo, profesor de Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), el investigador marino Charles Moore, quien descubrió la enorme isla de plásticos en el Pacífico, o el presidente de la ISWA, el griego Antonis Mavropoulos, este congreso "es por y para los ciudadanos", ha señalado Rafael Apraiz".

Además, tendrá especial relevancia el papel de la mujer a través del grupo WOW (Women of Waste), que trabaja en el seno de la ISWA para facilitar el empoderamiento femenino en el sector de los residuos y en la economía circular.

Bajo el eslogan "Circular Economy: What are you doing?", el congreso, considerado el más importante de su sector a nivel internacional, acogerá desde hoy lunes hasta el próximo miércoles un total de 280 ponencias, debates, exposiciones, visitas técnicas y un programa cultural y social para facilitar el intercambio de puntos de vista entre profesionales del sector.

El Centro de Conferencias y Sala de Conciertos Euskalduna de Bilbao ofrece además a empresas e instituciones la posibilidad de exhibir sus productos, herramientas y técnicas relacionadas con el tratamiento y reciclaje de residuos en un espacio de 1000 metros cuadrados.

Con presencia en más de un centenar de países, la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) organiza un congreso anual, que en pasadas ediciones han acogido ciudades como Kuala Lumpur (Malasia), Baltimore (EEUU) o Daegu (Corea del Sur) y que el próximo año se celebrará en Rotterdam (Holanda).