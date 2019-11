La Eurocámara declara "la emergencia climática en la UE" con el voto en contra de la extrema derecha y los 'populares' divididos

El Parlamento Europeo ha declarado "la emergencia climática en la UE" con el voto en contra de la derecha: los populares preferían llamarlo urgencia, y los ultraconservadores y la extrema derecha consideran, como dijo Vox, que se trata de "falsedades no demostradas".

Fuentes del grupo popular explican que, al final, "la mayoría ha votado a favor, incluido el PP español, salvo los alemanes y los del Este".

@Europarl_EN declares #ClimateEmergency! MEPs urge the Commission to fully ensure all relevant legislative and budgetary proposals are fully aligned with 1.5 °C target



The resolution was adopted with 429 votes to 225. 19 abstentions. pic.twitter.com/lTa4MhDEXl — ENVI Committee Press (@EP_Environment) November 28, 2019

El texto aprobado este jueves "declara una emergencia climática y ambiental; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a todos los actores mundiales que tomen con urgencia las medidas concretas necesarias para contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde; e insta a la nueva Comisión Europea a evaluar el impacto ambiental de todas las propuestas legislativas y presupuestarias para asegurar que estén alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1.5 ° C.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, el francés Pascal Canfin (Renew Europe, el grupo de Ciudadanos), reconoció el lunes en el debate en Estrasburgo que la declaración es "simbólica", en tanto que no cambia nada "de la noche a la mañana".

"Los ciudadanos no soportarían otro debate vacío sobre la emergencia climática si no tomamos medidas y acciones", afirmó el socialista español Nicolás González. El verde holandés Bas Eickhout, además, criticó que el Parlamento Europeo tenga tres sedes, Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas, y en las dos últimas celebren sesiones plenarias, lo que obliga a que miles de personas entre eurodiputados, asistentes y funcionarios se desplacen durante cuatro días al mes desde Bruselas a Estrasburgo para celebrar el pleno. "Es un circo ambulante", dijo el holandés ante una práctica que está recogida en los tratados, por lo que su cambio no es nada fácil.

El Parlamento también ha aprobado una declaración con vistas a la cumbre del clima de Madrid, el COP 25.