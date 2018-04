Hijo del fallecido Arzú promete seguir lucha por la soberanía de Guatemala

El presidente del Congreso guatemalteco, Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente de Guatemala y alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, quien falleció este viernes a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba al golf, prometió hoy mantener su lucha por la soberanía nacional.

Frente al Palacio Municipal, el despacho que dirigió Arzú Irigoyen durante los últimos 14 años y 18 en total, a un costado del féretro con los restos de su padre, el presidente legislativo recordó que el alcalde había comenzado "una lucha por la soberanía, pero sobre todo por la dignidad de Guatemala" en sus últimos días.

Arzú Escobar se refería a la pugna que mantenía su padre, en conjunto con el presidente de la República, Jimmy Morales, en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por una serie de casos presentados en contra de ambos por supuesta financiación electoral ilícita en el proceso electoral de 2015, que llevó a Morales al poder y a Arzú Irigoyen a repetir un cuarto período consecutivo al frente de la alcaldía.

"Nos dio una gran lección de amor, valor y determinación", destacó Arzú Escobar sobre su padre a quien le reconoció que "sacrificó su vida en esa lucha" y pronunció: "Papi, te prometo que vamos a continuar la lucha y la vamos a ganar, porque, como él decía y repetía, Guatemala vale la pena".

En octubre pasado, la CICIG y el Ministerio Público presentó el caso "Caja de Pandora", en el que señalaba que el alcalde Arzú utilizó fondos públicos de fideicomisos municipales para propaganda electoral y uniformes de personal de la entidad, gastados en la corporación del reo Byron Lima Oliva, conocido como el rey de las prisiones, quien tenía una empresa que elaboraba camisetas y material propagandístico.

En respuesta, tal como lo había intentado sin éxito el presidente Morales -detenido por una orden del Constitucional-, Arzú declaró persona no grata al comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez y unió fuerzas con Morales para buscar una salida de éste y de la propia Comisión Internacional.

Acompañado de su madre, Patricia Escobar de Arzú, sus hermanos y demás familiares, así como de cientos de empleados municipales, bomberos, policías y miles de seguidores del expresidente fallecido, Arzú Escobar indicó que pese a que se crea que "hoy comienza una nueva era sin Álvaro Arzú (Irigoyen)", éste "dejó una generación de trabajadores preparados y honrados que darán continuidad a sus proyectos".

Finalmente, el hijo concluyó que el exalcalde "es un símbolo que nos ha enseñado a luchar por nuestras ideas, que un sí es sí y un no es no, que no era un cobarde sino un guerrero" y aseguró que "vamos a estar unidos y proteger su trabajo y honrar su legado, además de custodiar su memoria".

Por su parte, el alcalde sustituto de la ciudad de Guatemala y exconcejal primero Ricardo Quiñónez Lemus, sostuvo que "Arzú se queda en su casa, donde él se dedicó a servir más allá del paréntesis que tuvo en sus años de presidente, pues él regresó a establecer una ruta del ordenamiento territorial en la ciudad".

Explicó que el exalcalde "fue un amigo, un mentor" y recordó que estuvo a su lado 20 años "y me enseñó a trabajar y con el amor de satisfacer el cumplir con el trabajo", por lo que, aseguró, mantendrá su legado.

"Puedo decir con toda seguridad que estamos preparados para trabajar y servir", concluyó.