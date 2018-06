Merkel y Morawiecki apuestan por la lucha global contra el cambio climático

La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cuyo país organiza la Cumbre del Clima de este año (COP24), subrayaron hoy en Berlín la importancia de la actuación global y la cooperación multilateral para luchar contra el cambio climático.

En un discurso con motivo del Diálogo del Clima de Petersberg, una iniciativa del Gobierno alemán, que abrió ayer y concluye hoy, la canciller recordó que los 178 países que han ratificado el Acuerdo de París "están convencidos de que los problemas globales sólo pueden ser resueltos en común".

En ese sentido, lamentó la decisión de Estados Unidos de salirse de este acuerdo y subrayó la importancia precisamente por ello de que el resto de países del G7 ratificaran en su cumbre de Canadá este mes su "claro compromiso" con el mismo.

"Estamos convencidos de que debemos fortalecer la cooperación multilateral y que no debemos permitir un debilitamiento", señaló la canciller, quien agregó que en este año, "en el que el enfoque multilateral ya se encuentra bajo presión", de lo que se trata es de actuar, también en lo que respecta a la protección del medio ambiente.

Se mostró convencida de la necesidad de "reglas comunes" para actuar contra el cambio climático, por lo que definió como uno de los objetivos para la próxima COP24 que se celebra en la polaca Katowice en diciembre lograr un "conjunto de normas vinculante".

En la misma línea se expresó el primer ministro de Polonia, quien subrayó la "responsabilidad", pues "el clima sobrepasa todas las fronteras nacionales y sólo una política global coordinada puede ser efectiva".

"Somos responsables por todo el mundo no sólo como personas que vivimos en este planeta, sino también como líderes políticos. No habrá bienestar para todos si este elemento verde no desempeña un papel importante en todas las políticas de desarrollo", advirtió, al tiempo que apeló a buscar "un denominador común".

Merkel subrayó que el cambio climático "no es una cuestión de creencias, sino un hecho" y recordó que los tres últimos años fueron los más calurosos jamás registrados desde que se hacen mediciones.

Señaló que "los costes económicos de no hacer nada no se pueden contabilizar", pero advirtió que "son enormes".

"La lucha contra el cambio climático no es un lujo que nos podemos permitir así de pasada, sino una cuestión de necesidad ecológica, pero precisamente también de juicio económico", dijo.

Afirmó que combatir y adaptarse al cambio climático "son inversiones de futuro", al estar invirtiendo en paz y estabilidad.