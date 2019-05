El Congreso acoge un acto de una asociación que vincula la ausencia de padre al embarazo adolescente y la delincuencia

El Congreso de los Diputados acogerá este martes un acto por el Día Internacional de las Familias, que se celebra cada 15 de mayo, organizado por The Family Watch, la asociación que ha vinculado la ausencia de padre con varios problemas sociales. Lo hizo a través de un informe hecho público hace casi dos meses que recogía afirmaciones como que "la carencia de padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta el embarazo de adolescentes, el abuso infantil y la violencia doméstica". Además, aludía a que está relacionada "con la baja autoestima", "la precocidad sexual" en las niñas y el fracaso escolar en los niños.

Según se recoge en el programa, el acto estará centrado en el papel de las familias y la acción climática y, en un principio, iba a contar en la clausura con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, tal y como confirmó esta tarde el ministerio en una nota de prensa. Tras las preguntas de este medio al respecto y una hora después de enviar la comunicación oficial, fuentes del departamento han asegurado que Carcedo finalmente no podrá acudir al acto "por cuestiones de agenda". Por su parte, fuentes del Congreso apuntan a que se trata de un acto privado "ajeno a la casa" y "no tiene potestad para negarse".

La sala para la organización del evento ha sido solicitada por el Grupo Popular, según confirman fuentes del mismo, pero "con el apoyo del PSOE", puesto que "la intención es institucionalizar la celebración del Día de las Familias en el Congreso". Sin embargo, "ello no quiere decir que el PP, el PSOE, el Gobierno o el Congreso estén vinculados a sus barómetros".

La jornada contará con varios ponentes, entre ellos, algunos miembros de The Family Watch, el director General de Familia y Menores de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan Llorente y responsables de Bankia, Car2Go o la ONG Seo Birdlife. La asociación, "con el apoyo del Congreso, el Ministerio de Sanidad y asociaciones del tercer sector, organiza esta jornada que permite dar a conocer todo lo que atañe a las Familias y así proponer la adopción de medidas adecuadas", apunta el think thank en el programa.

The Family Watch (Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia) hizo público el informe sobre la ausencia "física o psíquica" de la figura paterna el pasado 19 de marzo, con motivo del Día del Padre. El estudio La importancia de la figura paterna. Consecuencias en la educación de los hijos enumera una ristra de de consecuencias que, según la organización, conlleva no tener padre. Entre ellas, algunas generales como la "feminización de la pobreza" –y cita explícitamente a las familias monomarentales (la mayoría son mujeres)– y otras según el género de los menores: para ellos, escaso rendimiento académico, abandono escolar, dificultades para entablar relaciones estables y conductas violentas. Para ellas, baja autoestima, "precocidad sexual" y comportamientos delictivos.

Infografía incluida en la página web de The Family Watch.

Días después de la presentación, The Family Watch colgó en su página web algunas infografías sobre el informe y la nota de prensa de su presentación, en la que apunta a que "existe una clara relación entre pobreza y ausencia del padre" y afirma que esta situación "está detrás de la mayoría de los casos de delincuencia juvenil". Además, concluye que "los niños que han crecido sin padres son más proclives a no querer asumir responsabilidades con sus hijos". El informe completo, sin embargo, no figura en la página web ni ha sido facilitado por la organización, pero las referencias coinciden con un informe de título similar y casi idéntico contenido publicado en 2015.

Queja ante el Defensor del Pueblo

Ambos han sido elaborados por María Calvo Charro, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y una férrea defensora de la educación diferenciada entre niños y niñas. Charro es autora de libros como Alteridad sexual: razones frente a la ideología de género o Los niños con los niños, las niñas con las niñas. El derecho a una educación diferenciada. La docente comparte patronato con Alberto Ruiz-Gallardón y Adolfo Suárez Illana en la fundación Red Madre, la organización antiabortista citada frecuentemente por el PP para defender su postura respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y la maternidad.

El estudio ha sido llevado ante el Defensor del Pueblo por la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales, coordinada por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, que presentó hace un mes una queja ante el organismo para denunciar que el contenido del estudio "representa una gravísima discriminación y estigmatización" de las familias monomarentales y de los niños y niñas que crecen en ellas, además de reproducir "estereotipos que no respetan la diversidad y perpetúan la discriminación".

La queja ante el Defensor del Pueblo se unió así al rechazo del estudio que hizo público también la Red Estatal de Entidades de Familias LGTBI, que han emitido un comunicado en el que califican las afirmaciones de The Family Watch de "auténticas aberraciones" que "van en detrimento de las valoraciones en igualdad de todos los modelos familiares".