Resquemor en Puerto Rico por las dudas de Trump casi un año después del huracán María

Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, dudando de la cifra de muertes en Puerto Rico por el huracán María, suscitan resquemor a pocos días del primer aniversario del paso por la isla de ese ciclón.

Este jueves Trump afirmó que "3.000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico" y acusó de este incremento a la oposición demócrata, mediante la modificación de datos con fines políticos, al asegurar que "si una persona moría por cualquier razón, como edad avanzada, simplemente la añadían a la lista".

Para Damaris Escribano, un ama de casa de 40 años, "no solo insulta a los familiares de las víctimas (Trump), también nos ataca a nosotros que sabemos mejor que nadie por lo que hemos pasado y lo que ha supuesto María. Desde entonces nada ha vuelto a ser igual".

"Insultante dudar de una realidad que de una forma u otra todos vivimos", agregó.

En este mismo sentido, se pronunció Abel, quien no pudo salir de su casa en Utuado, durante casi un mes por las condiciones del terreno y los escombros tras el huracán y quien ha logrado luz hace apenas tres meses.

"Nos trata como si no entendiéramos nada, pero no solo él (Trump). La clase política aquí también (...). Pero, nunca pasa nada. Un día nos levantamos con sesenta y algo muertos y nos acostamos con 2.975 y la vida sigue. ¡Nadie asume responsabilidades! ¡Qué importa!", explicó a Efe.

"Se cree que nos olvidamos de cómo nos trató tirándonos papel de cocina. No entiende nada de nada... Fue una falta de respeto como son sus palabras dudando. Un nuevo ciclón que no necesitamos cuando no nos hemos recuperado del todo", indicó indignado.

El gobierno de la isla también se siente señalado.

Así lo evidencia el más reciente tuit del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en el que muestra su esperanza en que el mandatario estadounidense "entretanto considere" enviar un "mensaje de apoyo para demostrar que está con todos los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico que han perdido a sus seres queridos".

"Desde luego sería un acto de respeto y de empatía", señaló Rosselló.

Además el gobernador respondió a otro tuit de Trump del 14 de septiembre en el que se refiere a que "por arte de magia murieron 3.000 personas" por el paso de María el 20 de septiembre de 2017.

En ese sentido, se refiere que para llegar a dicha cifra el Gobierno de la isla encargó un estudio a la Universidad George Washington "para que les dijera cuántas personas murieron. ¿Cómo es que no lo sabían?. El método usado nunca fue utilizado en huracanes anteriores ya que otras jurisdicciones sabían cuantas personas fallecieron. 50 veces el número original (en Puerto Rico). De ninguna manera!".

Rosselló indicó que "con mucho gusto" le guiaba por el proceso científico del estudio y cómo la Universidad George Washington llegó al estimado.

Pero no solo estas últimas palabras han causado resquemor en una ciudadanía que vive en un Estado Libre Asociado, cuenta con pasaporte estadounidense, pero no tiene derecho al voto y que en cuatro días rememorará la devastación dejada por el huracán.

Ante las opiniones de Trump, la avalancha de reacciones sigue creciendo, desde Rosselló, quien le recordó además que la población no se merecía que se cuestionara la cifra, a la representante de la isla en la Cámara de Representantes, Jennifer González, que las consideró desafortunadas y subrayó que estaba en desacuerdo con ellas.

Pero las palabras del presidente estadounidense también han hecho daño dentro del estamento político de la isla.

Tres legisladoras del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) criticaron a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por "usar el dolor" de las miles de familias que perdieron un ser por el huracán María para hacer campaña en contra del presidente estadounidense.

La alcaldesa ha sido otra de las firmes criticas a las palabras pronunciadas por Trump, a principios de semana, de quien dijo que "delira", es "paranoide" y fuera de "todo sentido de la realidad" y que es tan "vanidoso que cree que todo gira sobre él".