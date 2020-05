Sanidad registra 187 casos nuevos de coronavirus y dos muertes más que ayer

El ministerio de Sanidad ha registrado este viernes 187 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 61 corresponden a Madrid y 47 a Catalunya, siendo las comunidades con más positivos confirmados en la última semana. Esto supone una cifra muy similar de contagios respecto a este jueves, cuando se diagnosticaron 182 nuevos casos. En total, se han contagiado en España desde el inicio de la epidemia 238.564 personas. En los últimos siete días se han diagnosticado un total de 2.951. Además, según el balance, 51.482 miembros del personal sanitario se han contagiado. En los últimos siete días se han notificado 212 positivos entre los trabajadores del sector.

El balance diario distribuido por el ministerio de Salvador Illa indica que han fallecido en los últimos siete días 39 personas. Según los datos de ayer, en los últimos siete días habían muerto 38 personas con coronavirus. El total de fallecidos asciende a 27.121, una cifra que ha ido variando en los últimos días debido al cambio que se ha producido en las series. Según los datos difundidos este viernes, de los 39 fallecidos de la última semana, 8 corresponden a Catalunya, 6 a Galicia, 5 a Madrid y 5 a la Rioja, entre otros. Ocho comunidades no han registrado ningún fallecido en los últimos siete días.

En la última semana, 286 personas han necesitado ser hospitalizadas y se han producido 12 ingresos nuevos en UCI.

El 70% de España, en fase 2 desde el lunes

Este jueves por la tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, anunciaron el pase a la fase 2 de la comarca de El Bierzo, en Castilla y León, Catalunya central, las áreas de Girona, el Alt Penedes y Garraf, Albacete, Ciudad Real y Toledo y toda la Comunidad de Valencia. Las provincias andaluzas de Granada y Málaga se igualan en fase 2 con el resto de la comunidad autónoma. En la Región de Murcia, ahora sí pasa el municipio de Totana, donde se había restringido el progreso tras un pequeño brote.

Como avanzadilla, las islas de Formentera, La Graciosa, Gomera y El Hierro entrarán en fase 3 también el lunes 1 de junio.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid había indicado que pretendía incorporar algunas actividades propias de la fase 2 sin pasar de etapa, pero el ministro Salvador Illa ha resuelto la cuestión diciendo que esta comunidad "está haciendo una progresión muy adecuada. No han pedido progresar y somos partidarios de que se mantengan las actividades previstas en la fase 1 con las flexibilidades que ya se dieron a conocer". Es decir, no se han concluido más flexibilizaciones para Madrid, y no se permite que comiencen en los centros educativos la preparación de la EVAU.

El ministro reconoció que bajo el punto de mira de Sanidad había cuatro puntos: Lleida, Ceuta, Totana (Murcia), y Cuenca. Los cuatros están bajo control y, de hecho, Totana pasa ya de fase. Pero van a ir viendo cómo van "evolucionando" y ha elogiado la actitud "prudente" de los respectivos consejeros. Fernando Simón añadió que hay que diferenciar brotes controlados de los que suponen transmisión comunitaria, y que además de los cuatro que mencionó el ministro, ha habido "6, 7 u 8 más en las últimas semanas", pero en todos se ha "verificado" que no suponían un problema más allá del área a la que se circunscribían y que el contagio no se ha diseminado.