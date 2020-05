Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

Varios profesionales del sistema sanitario británico se han manifestado hoy frente a la puerta de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson, para denunciar las muertes registradas hasta el momento entre sanitarios del país en su lucha contra la pandemia del coronavirus en hospitales británicos.

Durante la acción, que se ha desarrollado en silencio, los sanitarios se han arrodillado ante los presentes mostrando una corona de flores en recuerdo a los más de 200 compañeros fallecidos durante el ejercicio de su trabajo, así como una pancarta con el mensaje "Doctores, no mártires".

Aquí, los datos de hoy en Reino Unido.

Escribe Carlos Hernández de Frutos.

as 8pm clap happened across the country, these doctors silently took a knee outside downing street and displayed a sign stating “doctors not martyrs”. it’s reported that over 200 nhs staff have died from coronavirus so far. pic.twitter.com/TppKSiNo5H