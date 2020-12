Brasil roza las 187.000 muertes y los 7,3 millones de casos de coronavirus

Río de Janeiro, 20 dic (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas 408 muertes y 25.445 contagios por coronavirus, con lo que el número de fallecimientos ya roza los 187.000 y el de casos confirmados los 7,3 millones, informó este domingo el Gobierno.

Según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, con las cifras de este domingo, el número de muertes en Brasil subió hasta 186.764 desde la primera, el 12 de marzo pasado, y el de contagios hasta 7.238.600, desde el primero, el 26 de febrero.

Los datos confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia, el segundo país con mayor número de muertes por covid en el mundo, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos, tras EE.UU. e India.

Las cifras de este domingo fueron muy superiores a las anunciadas pero el Ministerio no las registró debido a que el estado de Sao Paulo, el más afectado por la pandemia, no consiguió incluir sus cifras en las planillas nacionales por problemas informáticos.

De la misma forma, los números registrados los domingos por lo general son muy inferiores a los de los promedios diarios debido a que hay menos funcionarios procesando las informaciones, y las cifras sólo son actualizadas lunes o martes.

Ante esas razones, el número de muertes cayó desde 1.092 el jueves hasta 823 el viernes, 706 el sábado y 408 el domingo, y el de casos desde 69.826 el jueves hasta 52.544 el viernes, 50.177 el sábado y 25.445 el domingo.

Pese a esa reducción, las estadísticas de los últimos días han evidenciado que Brasil vive una segunda ola de la epidemia sin haber superado la primera y los promedios diarios de muertes y contagios superan significativamente los de hace quince días.

Brasil registró el pasado miércoles un récord de 70.574 casos pese a que la curva de contagios venía descendiendo, así como 1.092 muertes, el mayor número en un día desde el 15 de septiembre (1.110).

Según el Ministerio de Salud, hasta este domingo 6.245.201 pacientes se habían recuperado de la enfermedad y habían sido dados de alta, lo que equivale al 86,3 % del total de contagiados, y otros 806.035 permanecían bajo cuidados médicos (11,1 %).

Pese a que el Gobierno no ha admitido que Brasil esté enfrentando una segunda ola de la pandemia sin nunca haber superado la primera, los Gobiernos regionales reconocen que la situación se ha recrudecido y que ya hay una presión que amenaza la capacidad del sistema hospitalario.

En algunos estados, como en Río de Janeiro, el uso de las unidades de cuidados intensivos ya supera el 90 % de su capacidad y hay filas de pacientes esperando su transferencia a unidades especializadas.

Las aglomeraciones de bañistas que se registraron en las principales playas de Río de Janeiro este domingo, en vísperas del inicio del verano austral, encendió las alertas de los especialistas ante la posibilidad de que tal situación agrave la pandemia.

El domingo de sol y las elevadas temperaturas a pocas horas del inicio del verano austral este lunes hicieron que miles de personas acudieran a las playas, en su gran mayoría sin máscara ni cualquier otra prevención, y provocaron aglomeraciones en las famosas arenas de Copacabana, Ipanema y Leblón.

El temor de los epidemiólogos es que las aglomeraciones que se vieron en el último domingo de la primavera se repitan durante todo el verano y que conviertan a las playas en caldo de cultivo para la expansión de la pandemia.

El Gobierno brasileño anunció el miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra la covid-19, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no fijó una fecha de inicio del proceso.

Por su parte, la Corte Suprema decidió el jueves por amplia mayoría que la vacunación será obligatoria pero no forzosa, por lo que autorizó a los Gobiernos regionales y municipales a imponer sanciones a quienes no se vacunen, como vetar la matrícula en las escuelas a niños sin vacuna o restringir el acceso a espectáculos a quienes no estén inmunizados.