Este calor no es normal: media España registra el inicio de verano más caluroso de la serie histórica

Hace calor, sí. Y no es un calor puntual. Tampoco el “normal” del verano. Los termómetros de gran parte del país llevan semanas registrando temperaturas más elevadas de lo que sería habitual en esta época del año. Además, ya se han vivido dos olas de calor de más de una semana en lo que llevamos de verano. Es una muestra más de cómo la crisis climática ha multiplicado los picos cálidos en España, un patrón que se repite alrededor del mundo.

Según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la media de temperaturas máximas de la primera mitad del verano en 25 provincias ha sido la más elevada desde que existen registros. Esto significa que la mitad del país ha registrado picos continuados de calor por encima de los normales entre el 1 de junio, día en que empieza el verano climatológico, y el 18 de julio.

Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua (la mayoría, con datos desde 1950) o, en su ausencia, de otra estación de la provincia con las mismas características. Ver metodología.

La mayoría de las provincias donde la media de las máximas de esta primera mitad de verano es superior a la registrada en los mismos días entre 1980 y 2010 (el período que usa la AEMET para calcular los valores normales) están en la mitad este y norte de la península.

En el resto de la península y Baleares los registros también superan lo esperado: se registra hasta el momento uno de los diez veranos más cálidos de la serie histórica. Solo en Canarias el calor del verano actual no entra en el top 10, se sitúa en la 12ª posición en Las Palmas y en la 13ª en Santa Cruz de Tenerife.

Que las temperaturas máximas sean más elevadas de lo que toca durante un período prolongado hace que los episodios especialmente cálidos sean aún más extremos. En 15 provincias se ha batido el récord absoluto de calor de su serie histórica durante este verano. Los picos registrados en estos días estaban 10 grados por encima –o más– del promedio de temperatura máxima de cada inicio del verano entre 1980 y 2010.

Casi todas ellas durante la última ola de calor. Solo en Gipuzkoa el récord se batió el pasado junio. Precisamente en esta provincia la máxima registrada el 18 de junio superó los 42 grados, casi el doble de lo que sería esperable para esta época del año.

Y no son solo los récords. En tres de cada cuatro provincias se ha registrado, al menos, uno de los 10 días más calurosos de su serie histórica en lo que llevamos de verano.

El calor está siendo tan generalizado en el territorio y en el tiempo que todas las provincias registran hasta ahora una media de las máximas por encima de lo esperado.

En Girona la media de las máximas supera por más de seis grados lo que seria una máxima normal en esta época. Precisamente en esta ciudad la máxima en lo que llevamos de verano ha sido más alta de lo que tocaría cada día, sin excepción. En Navarra y Teruel los picos de temperatura también están muy por encima de lo habitual, más de 5 grados respecto al promedio de temperaturas más elevadas del primer mes y medio de verano.

Fuera de la península y hacia el sur, las temperaturas están siendo menos extremas, aunque también se superan los valores esperados. En las ciudades autónomas y Canarias la diferencia es de alrededor de un grado por encima de lo normal.

Además de Girona, en el resto de provincias catalanas, junto a Murcia y Teruel, se ha superado la media histórica de las máximas en el 90% de los días de verano que llevamos. Las provincias que menos días por encima de la media han tenido son Lugo y Cádiz, pero hasta en estas regiones al menos la mitad de los días han superado las máximas normales.

También destacan Navarra, Palencia, Burgos, Álava, la Rioja y Soria, donde se ha superado por más de 10 grados la máxima esperada durante uno de cada cuatro días de este verano.

Metodología

Para este artículo se han usado los datos históricos de las temperaturas máximas recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde 1950 (o desde el primer año disponible), extraídos de su API y analizados por elDiario.es.

Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua. En su ausencia, su ha usado otra estación de la provincia con las mismas características (por ejemplo, los datos de Palencia corresponden a la estación de Autilla del Pino).

En los casos de Cantabria, Gipuzkoa y Álava los datos de las últimas 24h no proceden de la misma estación que los datos históricos usados para esa provincia, ya que no existe una estación que comparta todos los datos. Sin embargo, se trata de estaciones situadas a pocos metros de distancia en los aeropuertos de estas provincias. Las temperaturas recopiladas por ambas no siempre coinciden, por las condiciones del entorno donde están situadas, pero la variación es de pocas décimas y por eso se han usado para la comparativa.

Cómo indicador de referencia para la “temperatura normal” se usa la media de las máximas entre 1981 y 2010, el periodo temporal considerado por la AEMET para “definir las características climáticas de una zona determinada”. Cómo verano se consideran las fechas del 1 de junio al 31 de agosto, siguiendo las indicaciones de la AEMET.