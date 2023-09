Hasta cinco comedores escolares en La Rioja detectan larvas de gusano en la comida

Al menos cinco comedores escolares de La Rioja han detectado larvas de gusano en la pasta que comían los niños. La empresa suministradora, Serunión, ha achacado lo ocurrido a un “accidente, seguramente por las altas temperaturas” y ha asegurado que la comida se retiró siguiendo el protocolo de seguridad. Sin embargo, los padres y madres de los colegios afectados desmienten a la compañía y afirman que “los niños se comieron platos enteros”.

Según informa Europa Press, el viernes Serunión confirmó lo sucedido e indicó que la comida se había cambiado por otro alimento y trasladó “tranquilidad” a las familias. La empresa, según explicó, envió una incidencia al proveedor para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA Rioja), a la que acudieron los padres y madres cuando tuvieron conocimiento de lo sucedido, denuncian que esta situación confirma “que los comedores tienen un déficit muy grande en organización, alimentos y forma de cocinarlos”. Ahora, la Consejería de Educación ha exigido a la empresa un informe urgente sobre los gusanos hallados y cuestiona la versión inicial de Reunión tras los testimonios de las familias, según publica El País.

La asociación de padres y madres de una de las escuelas afectadas, el colegio Don Eladio de Campo Íñiguez, en Murillo de río Leza, ha mostrado su indignación en declaraciones recogidas por EP y han desmentido las palabras de Serunión, señalando que en su caso, la comida no se retiró y los niños “se la comieron”. “Eso de que se retiraron las bandejas y se precintaron, y se ofreció una comida alternativa, no es verdad, los que se comieron los gusanos se los comieron y los que no se fueron a casa sin comer y no pudieron comer nada más después de eso”, cuenta una de las madres.

El secretario técnico de FAPA Rioja, Esteban García, indicaba que en los colegios en los que existe cocina, los cocineros pudieron detectar a tiempo el problema, pero en otros casos la comida en mal estado sí llegó hasta el plato de los menores.