Pablo Casado hace trampas con los datos de residencias para afirmar que en las comunidades con más muertes no gobierna el PP

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó este domingo que las comunidades autónomas en las que más fallecimientos con coronavirus ha habido son aquellas en las que su partido no está gobernando. "Me causa vergüenza ver como nos podemos estar arrojando desde el Gobierno de la nación las cifras de las residencias de ancianos a las comunidades autónomas del Partido Popular. Me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional, las estadísticas dejan muy claro que donde más fallecidos hubo, por desgracia, fueron en comunidades en las que el Partido Popular no gobernaba", dijo en un acto de la precampaña gallega junto a Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, para llegar a esta afirmación, el líder del PP compara cinco comunidades en las que gobierna con el resto, que son doce. De las 19.611 personas que han muerto con COVID-19 confirmada o síntomas compatibles en residencias de España, según los datos recabados por eldiario.es, 9.519 pertenecían a autonomías populares (Madrid, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Murcia). La cifra es ligeramente superior para el resto, 10.092. Es decir, no solo hace trampa por la diferencia del número de territorios en cada grupo comparado, sino que obvia que solo las cinco en las que gobierna su partido acumulan casi la mitad del total.

Si Casado hacía referencia a la cifra de muertes confirmadas, de personas con un diagnóstico positivo de coronavirus, estas cinco comunidades registran 3.630 decesos, con datos a 9 de junio, de un total de 9.780. Sin embargo, esta comparación no tiene en cuenta la enorme cantidad de fallecidos en residencias a los que nunca se les hizo un test y que llegan a ser la mitad. De hecho, casi todas las comunidades registran ambas cifras porque es la forma más fiable de acercarse a la realidad de lo ocurrido.

Pero además, el presidente del Partido Popular elude que teniendo en cuenta a todos los muertos, es decir, con prueba y con clínica compatible, Madrid y Castilla y León, dos comunidades con líderes autonómicos populares, encabezan la tabla. Según los datos aportados por las propias comunidades al Gobierno, en Madrid casi uno de cada cinco residentes falleció (un 18% del total). En esta lista, no obstante, no estaban todas las comunidades, pero de acuerdo con las cifras de las propias autonomías, le sigue Castilla y León con un 11%. En tercer lugar, Catalunya, donde ha muerto un 8% del total de residentes.