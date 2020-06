Casado asegura que las comunidades que han registrado más muertes en residencias fueron "en las que el PP no gobernaba"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado hoy que las comunidades autónomas en las que ha habido más fallecimiento en residencias son las que no tiene un gobierno de su partido. "Me causa vergüenza ver como nos podemos estar arrojando desde el Gobierno de la nación las cifras de las residencias de ancianos a las comunidades autónomas del Partido Popular. Me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional, las estadísticas dejan muy claro que donde más fallecidos hubo, por desgracia fueron en comunidades autónomas en las que el Partido Popular no gobernaba", aseguró este mediodía en un acto de la precampaña gallega al que acudió para arropar a Alberto Núñez Feijóo.

Casado, que estaba reclamando una comisión en el Senado para evaluar la atención social y de las personas mayores y un pacto entre todas las fuerzas políticas para dotar "de todos los recursos" a la generación "que construyó la democracia", acusó al Gobierno central de utilizar las cifras de fallecidos en los centros de mayores contra el Partido Popular para, a continuación, asegurar que fueron las comunidades dirigidas por otros partidos las que acumularon más muertos en residencias.

"Pero esto es la primera vez que lo digo porque no me parece relevante, porque nosotros no somos así. Al revés, desde el PP decimos que aunque hayan sido en comunidades gestionadas por otros partidos donde más muertes ha habido en residencias de ancianos lo que nos tiene que preocupar es que eso no se repita, gobierne quien gobierno, por eso proponemos ese pacto", argumentó Casado.

El presidente de PP cargó también contra el Gobierno a costa del número oficial de muertes en el Estado de las que, dijo, tres "institutos independientes y oficiales" -INE, Instituto Carlos III y la Seguridad Social- cifran "en más de 40.000 personas" frente a los más de 28.300 que da el Ejecutivo central como cifra oficial. "Queremos saber la verdad, cuántas víctimas por el coronavirus ha habido en España", reclamó antes de apostillar: "Creo que no es mucho pedir que una nación que se debe respetar a sí misma empiece por ser capaz de contar a sus fallecidos".

Antes de eso, Casado dedicó los minutos iniciales de su intervención a defender el papel del PP en la oposición durante la pandemia, que calificó de "responsable y exigente" y a destacar el rol de los presidentes de las comunidades autónomas que, a su juicio, se "anticiparon al Gobierno de la nación", como repite el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde hace tres meses.