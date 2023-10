Las Comunidades del PP se reúnen para aumentar la presión contra la protección del lobo

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han reunido este viernes en Logroño para hacer frente común en su intención de desproteger al lobo. Ocho consejeros se han visto con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como anfitriona. Han vuelto a repetir que la protección de la especie impulsada por el Gobierno de España son políticas “contrarias a lo que necesitan los ganaderos, a lo que se dicta desde Europa y a lo que opinan los expertos”.

Gamarra ha acusado al presiente Pedro Sánchez de imponer una ideología y no una normativa en la línea de las necesidades de España y las directrices que llegan desde Europa. En realidad, la normativa europea ampara la protección del lobo tal y como está actualmente. La Comisión Europea ha pedido información para estudiar si modifica la legislación que se aplica actualmente.

“Son muchos los daños que se están produciendo en España desde que en 2021 se protegió a esta especie y se prohibió el control de la misma”, ha afirmado, Gamarra. “Sánchez ha impuesto una ideología y un planteamiento con márgenes de flexibilidad tal como marca Europa para que haya un equilibrio entre la subsistencia del lobo y la subsistencia de la ganadería”. La estrategia española de gestión del lobo admite el denominado “control” que es la muerte selectiva de ejemplares. Lo que se ha eliminado es la caza generalizada que antes podía realizarse sobre las manadas al norte del río Duero. El lobo era cazable.

Los populares han asegurdo que “desde que gobierna Pedro Sánchez hay tres millones de cabezas de ganado menos en España”. Consideran que el sector está desapareciendo a causa de unas políticas que no sólo no apoyan sino que además asfixian. Aseguran que desde el último censo hay 71 manadas de lobo más y en el último año se registran 14.000 reses muertas por ataque de lobo, es decir, 40 cada día. En realidad, el censo actualizado de la especie no se ha realizado. El Ministerio de Transición Ecológica activó el proceso en mayo de este año al pedir los datos a las diferentes comunidades autónomas. A finales de septiembre solo habían remitido datos Galicia y Euskadi, según la respuesta que el Gobierno dio a la Comisión Europea.

Gamarra ha dicho que las once comunidades y dos ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular han remitido un informe a Europa en el último mes en el que aportan datos. Ningún lobo hay oficialmente en la Comunidad Valenciana, Ceuta, o Melilla y ha sido declarado extinto hace poco en Andalucía aunque hace una década que no hay ejemplares.

Y es que consideran que la información aportada por el Gobierno de España tras la solicitud de Europa en abril a los estados está “sesgada y enfocada a justificar la decisión tomada” por el gobierno de Sánchez. “Desde el PP no dejaremos de recordar que el lobo mata”, ha continuado Gamarra, “hoy mismo en La Rioja un ganadero ha perdido cuatro cabezas”.

Los fondos

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, ha anunciado que su partido pedirá la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial para abordar el reparto de fondos de compensación por la pérdida de cabezas entre el sector ganadero.

“El Gobierno de España nos ha impedido incluso a las comunidades controlar la especie, algo que sí permite la normativa europea”, ha denunciado, “trataron de compensarlo con una partida de unos veinte millones de euros pero el reparto entre los ganaderos, que debería ejecutarse antes de finalizar el año, todavía no se ha materializado”.

Ha acusado al Gobierno de España de caminar en sentido contrario a lo que vienen marcando las directrices europeas. “Mientras que en Francia hay 1.100 lobos y se controlan más de 160, en España, donde sólo en Castilla y León hay más de 2.000, no se está haciendo ningún tipo de control”, ha argumentado pidiendo a Sánchez que explique por qué su gobierno no protege al sector ganadero.