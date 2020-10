Los contagios vuelven a dispararse: Sanidad registra 37.889 casos y 217 fallecidos desde el viernes

El Ministerio de Sanidad ha registrado 37.889 nuevos casos de coronavirus desde el viernes, de los que 3.175 se han dado en el último día. La comunidad con más casos a nivel nacional es Catalunya, con 8.652 (218 detectados entre ayer y hoy). En total, desde el inicio de la pandemia, se han contagiado ya en España 974.449 personas confirmadas por test.

Tras Catalunya, la comunidad con más casos en España es Andalucía, con 7.001, de los que 331 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. La sigue Madrid, con 4.598 y 354 respectivamente; Castilla y León, con 3.484 y tres; y de Euskadi, con 2.214 y 634.

Respecto a los fallecimientos, las autoridades sanitarias han añadido 217 nuevos al balance total, lo que eleva los muertos con COVID desde marzo a los 33.992. De ellos, 459 han sido en la última semana.

Continúan subiendo los hospitalizados. En toda España, el balance total ha aumentado en 1.699 y se sitúa en los 162.819. En la última semana han ingresado 3.175 pacientes. De ellos, 531 lo han hecho en Andalucía, la comunidad con más casos, 496 en Castilla y León (la segunda con más enfermos en estos centros) y y 467 en Madrid. El resto de regiones reportan menos de 400 y las que menos han tenido son Euskadi (dos) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (cuatro y seis respectivamente).

El total de casos confirmados de COVID-19 en todo el planeta ha superado los 40 millones este lunes, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins. En total, desde el inicio de la pandemia, el mundo ha registrado un acumulado de 40.050.902 contagios, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que las estadísticas dependen en gran medida del número de pruebas diagnósticas efectuadas. El número total de fallecimientos se sitúa en 1,13 millones. Más de 27,4 millones de personas se han recuperado.

En Castilla y León, la Junta ha decidido cerrar de nuevo Aranda de Duero (Burgos) tras detectar transmisión comunitaria, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El cierre perimetral comienza a las 00.00 horas de este martes, 20 de octubre de 2020 y mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, que podrá prorrogarse si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica. Aranda ya estuvo confinada entre el 7 y el 21 de agosto ante la elevada tasa de incidencia.

Además, en Aragón toda la comunidad se incorpora al nivel dos de alerta, con una incidencia acumulada de 505 casos por 100.000 habitantes y en la ciudad de Zaragoza 465 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El porcentaje de ocupación de las UCI está en torno a un 40% y el porcentaje de positivos en un 18%. "No es una situación buena, nos exige tomar medidas ya y hemos considerado oportuno y adecuado establecer un nivel de alerta dos para toda la comunidad", ha explicado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

También Catalunya endurece las medidas de restricción para reducir los contagios de coronavirus: cerrará a las 10 de la noche los comercios que abren 24 horas al día. La medida, que será evaluada este lunes por el Procicat –el comité que gestiona ahora mismo la respuesta a la COVID-19– pretende limitar las posibilidades de comprar alcohol y reducir así los botellones y fiestas en domicilios.

Según ha asegurado el conseller de Interior, Miquel Samper, en una entrevista en Radio 4, la medida también pretende no tener que recurrir a los toques de queda decretados en París y otras ciudades francesas. "Lo que no podemos hacer es no mirar a Bélgica, no mirar a Francia y si lo hacen, ver por qué lo hacen y qué resultados tiene", ha señalado.