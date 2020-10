Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

08:40 h

La subida de contagios de COVID-19 que en primavera esperábamos para estas primeras semanas de otoño se adelantó en España a julio y agosto. Nuestro país ha liderado todo el verano el ranking europeo, pero con los primeros fríos, el semáforo que ha difundido la Unión Europea ya tiene a casi todo el continente en rojo. Francia y Reino Unido nos superaron hace semanas en número de contagios, mientras en nuestra curva se ve una tendencia descendente. Pero los expertos se niegan a leer estos acontecimientos como el anticipo de que lo que ahora nos toca es una temporada más tranquila. Coinciden en que la situación es impredecible, en que el invierno multiplicará los factores de riesgo, y en que la epidemiología, aunque es una ciencia, no es matemática. No todas las enfermedades se comportan igual ni se repiten históricamente: que la curva descienda cuanto antes depende, ante todo, de las medidas que se tomen, no del tiempo que pase. También consensúan que la clave es que la inmensa mayoría de la población sigue siendo susceptible al virus, así que todavía no influye tanto cómo nos haya golpeado antes.

Escribe Belén Remacha.