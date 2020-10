No se registran fallecimientos en las residencias vascas en las últimas 48 horas pero 17 mayores están hospitalizados

En las últimas 48 horas no se han registrado fallecimientos en las residencias vascas, según los informes de las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa (Álava no ha enviado datos, práctica que sigue cuando no hay novedades). No obstante, en estos dos territorios 17 usuarios están hospitalizados y 107 han sido derivados a los centros de referencia habilitados para garantizar el aislamiento de casos más leves, Birjinetxe en Bizkaia y el ala sociosanitaria del hospital de Eibar y San José de Ordizia en Gipuzkoa.

Solamente 51 mayores han salido de las residencias vascas durante la pandemia y al menos 37 de ellos han regresado ya

En estos territorios hay 111 y 63 casos activos entre los mayores, respectivamente. El repunte de contagios todavía no se ha hecho sentir en los centros residenciales. No obstante, sí han aparecido algunos casos en casos en los que había desaparecido el virus, como Zorrozgoiti en Bilbao (tres casos activos) o el complejo Hermano Garate-San Ignacio de Donostia (un caso). Fue uno de los primeros focos de contagios en la segunda ola -a partir de agosto- y fallecieron tres internos. Se pueden consultar los datos centro por centro de todas las residencias vascas en nuestro especial interactivo.