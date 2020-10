Catalunya cerrará a las 10 de la noche los comercios abiertos 24 horas para evitar la venta de alcohol

Catalunya quiere endurecer todavía más las restricciones para reducir los contagios de coronavirus y cerrará a las 10 de la noche los comercios que abren 24 horas al día. La medida, que será evaluada este lunes por el Procicat -el comité que gestiona ahora mismo la respuesta a la Covid-19- pretende limitar las posibilidades de comprar alcohol y reducir así los botellones y fiestas en domicilios.

Según ha asegurado el conseller de Interior, Miquel Samper, en una entrevista en Radio 4, la medida también pretende no tener que recurrir a los toques de queda decretados en París y otras ciudades francesas. "Lo que no podemos hacer es no mirar a Bélgica, no mirar a Francia y si lo hacen, ver por qué lo hacen y qué resultados tiene", ha señalado el conseller.

En otra entrevista en la cadena SER, el vicepresidente y presidente en funciones, Pere Aragonès, no ha descartado que se llegue a implementar una medida de este calado, aunque tanto él como el conseller de Interior han matizado que la opción del toque de queda no está ahora mismo sobre la mesa. "No nos lo hemos planteado, pero si una cosa nos ha demostrado esta pandemia es que no se puede descartar nada", ha remachado Aragonès.

Samper ha explicado que la medida de cerrar antes las tiendas abiertas 24 horas ha sido pactada con la conselleria de Empresa y la de Comercio. Si bien ha resaltado que es un sector "muy reducido", ha defendido la medida como ejemplo de la voluntad de buscar soluciones antes de implementar medidas "muy restrictivas" para luchar contra la pandemia.

El conseller ha hecho en líneas generales un balance positivo del seguimiento de las medidas este fin de semana y ha señalado que los que no han cumplido las normas suponen un "porcentaje bajo". "Hay gente que tiene voluntad de no hacer caso, debemos estar atentos y si con terapia no lo conseguimos tendremos que ser más restrictivos, con la aplicación de las normas que tenemos o endureciéndolas", ha afirmado.