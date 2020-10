Aragón limita en toda la comunidad los aforos al 50%, reduce los grupos a seis personas y establece el cierre de hostelería a las 23:00

Todo Aragón se incorpora al nivel dos de alerta, con una incidencia acumulada en la comunidad de 505 por 100.000 habitantes y en la ciudad de Zaragoza 465 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El porcentaje de ocupación de las UCI está en torno a un 40% y el porcentaje de positivos en un 18%. "No es una situación buena, nos exige tomar medidas ya y hemos considerado oportuno y adecuado establecer un nivel de alerta dos para toda la comunidad", ha explicado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Este nivel se desarrolla mediante en el Decreto Ley emitido hoy, en el que se establecen tres niveles de alerta sanitaria, que se aplicarán en función de criterios cuantitativos como son la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, y cualitativos como las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta, la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control y las medidas de trasmisión.

En el nivel uno los aforos estarán en el 75%, en el 50% en el nivel dos y hacia el 25% en el tres, con diferentes matizaciones como que en este último nivel el consumo en hostelería solo se podrá realizar en terrazas.

En cuanto al régimen de confinamiento, Repollés ha explicado que es una medida independiente a los niveles de alerta, se podrán llevar a cabo en cualquiera de los tres niveles y se llevarán a cabo teniendo en cuenta también criterios cualitativos como pueden ser la densidad de población.

Zaragoza

En los municipios con más de 100.000 habitantes regirán los mismos criterios planteados por el Ministerio de Sanidad: una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a los 500 casos, una tasa de positividad superior al 10% y más del 35% de las camas UCI ocupadas por pacientes covid. La ciudad de Zaragoza es la única que supera los 100.00 habitantes en Aragón y, la consejera ha asegurado que “estamos muy próximos a un confinamiento de la ciudad de Zaragoza”.

La situación de Zaragoza “no es buena”. La consejera ha explicado que durante esta semana se va a valorar el comportamiento de la enfermedad y, si no se consigue invertir la tendencia o contenerla “tendremos que plantearnos otra serie de medidas, tanto en el nivel de alerta como en la posibilidad de realizar confinamiento”.

Municipios de menos de 100.000 habitantes

El documento realizado por el Gobierno de Aragón establece además medidas para los municipios de 10.000 a 100.000 habitantes y para los que tienen menos de 10.000. En el primer caso se valorarán criterios cuantitativos y, además, parámetros como pueden ser la influencia de estas poblaciones, la velocidad de duplicidad, el tipo de contagios y la posibilidad de rastreo.

En el caso de los municipios de hasta 10.000 habitantes, se estudiarán todos los criterios que se tienen en cuenta en las otras franjas y se establece la posibilidad de demarcaciones territoriales diferentes, como pueden ser municipios, áreas de salud o comarcas.

Repollés ha explicado también que la incidencia acumulada en Huesca y Teruel supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero en estas localidades se están estudiando otros factores, fundamentalmente cualitativos.

Tres niveles de alerta

En el nivel uno de intervención se establece un aforo del 75% en establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público que no tengan la condición de centros y parques comerciales; en centros y parques comerciales; en las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos; en hostelería y restauración –excepto en terrazas que será del 100% garantizando la separación entre las sillas de distintas mesas-; en equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas; en equipamientos e instalaciones para las actividades y competiciones deportivas; y en establecimientos y locales de juego.

Además, las reuniones sociales no podrán superar las 35 personas en espacios cerrados ni las 75 cuando se produzcan al aire libre, y no se permitirá el baile.

En el segundo nivel, los agrupamientos no podrán ser de más de seis personas. En los establecimientos de hostelería, restauración y de juegos y apuestas el horario de funcionamiento no podrá exceder de las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Y el aforo permitido será del 50% y siempre en mesa.

Las reuniones sociales no podrán superar las seis personas, salvo que sean convivientes; en las celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración, éstas no podrán superar las 20 personas en el interior y las 35 en el exterior, siempre que sean en mesas de no más de seis personas. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

Queda prohibido el consumo colectivo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, así como la actividad en peñas o locales de reunión similares.

Se restringe la concentración de personas en entierros y velatorios a 25 personas en espacios abiertos y 15 en espacios cerrados. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50% de su aforo máximo.

También habrá un aforo máximo del 50% en: establecimientos minoristas y de actividades y servicios profesionales abiertos al público; en hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales o comercios que formen parte de ellos –si bien no se permitirá que los clientes disfruten de las áreas comunes o recreativas de los mismos-; en los puestos de los mercados en la vía pública; en academias, autoescuelas y centros de enseñanza; en bibliotecas; en piscinas y zonas de baño; en centros deportivos; en museos, cines y teatros; en centros juveniles; y en las zonas comunes de hoteles y otros alojamientos.

Los acontecimientos deportivos se realizarán sin público y las actividades deportivas dirigidas en espacios cerrados tendrán una participación máxima de 6 personas.

Además, queda prohibida la venta de alcohol durante la franja horaria comprendida entre las 22:00 y las 8:00 horas, excepto en los establecimientos de hostelería siempre que sea para consumo en el local.

En el transporte público regular en el que todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán ocupar la mitad de los asientos disponibles, mientras que en el ámbito urbano esta ocupación será del 75%.

En el nivel más restrictivo, los aforos que en el nivel dos quedaban por la mitad se reducen al 25%, excepto en los establecimientos de venta de alimentos, que se mantienen igual.

Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar a las 22:00 horas, a excepción de los servicios de entrega de comida a domicilio, y sólo se podrá consumir en terraza y en mesa, con un aforo máximo del 50%.

En cuanto a los entierros y velatorios, se permitirán 15 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. El mismo límite tendrán las bodas y demás celebraciones, con la limitación de seis personas por mesa.

Quedan suspendidos los eventos deportivos no profesionales, se cierran los centros de ocio juvenil y los congresos deberán hacerse de forma no presencial.