Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

10:22 h

La región de Lombardía, en el norte de Italia, impondrá desde el próximo jueves un toque de queda desde las 11 p.m. a las 5.00 a.m. para frenar el número de contagios, que se ha disparado en las últimas semanas y que está produciendo los primeros problemas en el servicio sanitario del que fue el epicentro de la pandemia en los primeros meses de la crisis.

El presidente de Lombardia, Attilio Fontana, ha explicado que los alcaldes de la región habían solicitado este tipo de medida para evitar que aumenten aún más los contagios y que se ha pedido la autorización al Gobierno para aplicarla. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ya ha adelantado que el Gobierno aprobará la medida. "Estoy de acuerdo con la hipótesis de medidas más restrictivas en Lombardía y trabajaremos juntos para lograrlo en las próximas horas".

"Hemos decidido emitir una disposición que desde las 11 p.m. a las 5.00 a.m. se cierren las actividades y la gente esté en casa y que, salvo en caso de emergencias o trabajo o salud, no puedan circular por las calles de Lombardía para intentar frenar una de las causas del contagio que se ha reiniciado y que son las reuniones en la noche, las fiestas y todo aquello que no se puede controlar porque no podemos tener un número suficiente de policías y agentes", ha dicho Fontana.

También se ha dispuesto cerrar los centros comerciales los sábados y domingos. La Lombardía tiene en estos momentos una incidencia de 146 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. En Milán, esta tasa se eleva hasta 231.

Con información de EFE.