El abusón de la clase y los derechos de las mujeres

Hoy íbamos a estar pendientes de EEUU. Donald Trump o Kamala Harris, en unas elecciones con enormes implicaciones. Y cómo son las cosas que lo que está pasando hoy en EEUU no es la prioridad informativa que iba a ser. La atención sigue puesta en lo que sucede en los municipios afectados por la DANA. La atención y la empatía, el dolor, la necesidad de entender y explicar muchas cosas.

El foco de este boletín sí quiero ponerlo hoy en las elecciones estadounidenses. Hace un par de semanas pude viajar a Miami, en Florida. Estuve con activistas, organizaciones y médicas para entender qué está sucediendo con el derecho al aborto. Lo tienes en esta pieza. El resumen general es que, hoy en día, la mitad de los estados del país prohíbe o restringe fuertemente el aborto. Desde que en 2022, el Supremo derogara el pronunciamiento que avalaba el derecho al aborto en todo el país, varios estados aprobaron las llamadas 'leyes del latido', que lo prohíben una vez exista latido, es decir, alrededor de la semana sexta de embarazo, cuando muchas mujeres o no saben o acaban de enterarse de que están embarazadas.

Hay contadas excepciones que, en la práctica, son difíciles de cumplir. Estamos hablando de que hay estados que prohíben el aborto, incluso, en casos de violación e incesto. El personal médico se enfrenta a la pérdida de la licencia, multas económicas e incluso penas de cárcel. Y las mujeres, a un periplo para intentar abortar en otros estados (puede costar hasta 3.000 euros en función de desplazamientos, estancias...) o a la clandestinidad.

En Miami estuve en la clínica de la ginecóloga Cecilia Grande, que cuenta que, desde el 1 de mayo (cuando Florida se sumó a las leyes tan restrictivas), sus pacientes tienen miedo. “Una paciente me llamó ayer para contarme que estaba embarazada y preguntarme qué hacía”, me contaba. Otras le piden cambiar de método anticonceptivo por si el suyo no fuera suficiente, hay mujeres que desean un embarazo, pero que tienen miedo por si el feto –o ellas– sufren complicaciones.

Porque una de las consecuencias de estas leyes es que, aunque en teoría permiten la interrupción del embarazo si existe un “grave riesgo” para la madre, ese riesgo no está definido. Así que, por miedo a que les apliquen los castigos establecidos, hay médicos que no practican el aborto o que lo hacen cuando la mujer ya está en un riesgo extremo. Otros profesionales abandonan los estados con este tipo de normas. Se trata de una “crisis de salud pública” de consecuencias enormes, como dice la doctora Grande y como también me describió Charo Valero, la coordinadora en Florida del Instituto Nacional para la Salud Reproductiva de las Latinas. Y con un impacto que, claro, es mucho más fuerte para las mujeres que están en los márgenes.

Total, que este martes, además de decidir quién ocupa la presidencia de EEUU, diez estados votaban enmiendas que buscan revertir sus leyes estatales y volver a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Florida es uno de ellos: cientos de activistas han estado haciendo campaña estas semanas para explicarle a la gente el impacto que está teniendo esta norma y pedir el 'sí' a la enmienda 4. Veremos qué resultados arrojan las papeletas y qué posibilidad hay, después, de poner en marcha esta idea.

Es muy posible que para cuando te llegue esta newsletter no tengamos resultados concluyentes sobre quién será la nueva o nuevo presidente o presidenta de EEUU. La cosa está tremendamente ajustada. Y, más allá de eso, hay quien dice que no se sabe qué es peor: que gane Trump, o que pierda y arme una auténtica cruzada. Que tengamos esta disyuntiva en mente dice muchísimo de quién es y de qué supone Donald Trump para el mundo. Siento que es como el abusón de la clase: gane o no parece que siempre gana algo porque consigue sembrar el miedo, extender el terror y la amenaza.

