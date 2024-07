No sé por qué he tardado tanto en hablarte de este libro. Creo que es porque fue tan importante para mí, me gustó tanto, que quería encontrar el tiempo para escribir algo a partir de él y así, semana a semana, lo he ido aplazando. Ni columna ni análisis ni reportaje ni una reflexión por aquí. Me ha dado rabia así que hoy, antes del parón del verano, te hablo de La novia grulla (Libros del asteroide), aunque no renuncio a escribir más adelante sobre él.

Poco antes de casarse, la autora, C.J Hauser, canceló su boda. Y se fue a observar pájaros. Esa es la historia sobre la que gira el libro, que contiene muchas más y que, diría yo, es una indagación sobre una misma, sobre las relaciones, el amor, o sobre las creencias que están tan fundidas en nuestro interior que cuesta diferenciarlas de lo que una es en realidad.

Me llegó fuerte este relato en primera persona, honesto, irónico, divertido, de una narradora con la que me sentí identificada y que lo mismo acude a un clásico del cine que a sus citas de Tinder. Y me llegó su observación de las grullas y la historia popular japonesa que aprende sobre ellas. Una grulla se enamora de un hombre y, como teme que si se entera de que es un pájaro la abandone, decide ir arrancándose las plumas cada noche para disimular. A pesar del agotamiento, sigue adelante. Pero, ¿qué es una grulla sin sus plumas?, ¿cuánto tiempo puedes vivir arrancando quien eres para permanecer en una relación?, ¿cuál es el precio?

Ha habido unos cuantos libros entre ese con el que empecé el año y el que ahora leo. Pero es de este último del que también te hablo, Nadar, de Marianne Apostolides (editorial Periférica). Una mujer de 39 años nada en una piscina natural en un pueblo de Grecia. Se propone hacer 39 largos, uno por cada año de su vida, para tomar una decisión: separarse o quedarse. El estilo es muy distinto al de La novia grulla, es una estructura dividida, también, en largos, una narración casi líquida.

Ni confirmo ni desmiento que también tengo 39 y que lo de ir a un pueblo de Grecia podría suceder. Lo de hacer 39 largos ya te digo que no.

Simone Biles, vulnerable, fuerte, brillante

Creo que si por algo esperaba los Juegos Olímpicos era por ver otra vez a Simone Biles (bueno y por el atletismo). Biles se retiró en medio de una prueba en Tokio 2021 y no fue porque estuviera lesionada sino por problemas psicológicos. La atleta habló de los bloqueos, de los abusos que sufrió por parte del médico del equipo Larry Nasar hace años, y de que la salud mental era más importante que el deporte. Ahora vuelve y brilla otra vez. El caso demuestra que parar para cuidar tu salud emocional no significa no volver, ni abandonar, ni ser débil.

“Me aprieta”, “no es lo mismo”, “solo un poco”. Hay mil excusas para no utilizar condón y, para qué engañarnos, muy frecuentes. En El País hicieron este episodio de su podcast sobre eso de no utilizar preservativo.

La eurodiputada Sandra Gómez viajó 1.400 kilómetros en coche con su bebé de diez días y después de haber pasado por una cesárea porque... el Parlamento Europeo no permite la posibilidad de votar telemáticamente. Tremendo.

Estos días los y las vocales del Poder Judicial eligen a la persona que va a presidir el órgano de gobierno de la judicatura. Podría ser una mujer y eso es una novedad, porque nunca antes ha sucedido. Aunque ahí hablo de algunos datos y razones, te dejo también el propio informe del CGPJ con un montón de datos muy elocuentes sobre la desigualdad que existe en la carrera judicial y el acceso a puestos de responsabilidad.

Un apunte final

Con esto me despido hasta principios-mediados de septiembre. Espero de verdad que estés pudiendo o vayas a poder descansar, desconectar, disfrutar o lo que sea que necesites este verano. Haré listita de libros y pelis que ver durante las vacaciones así que las sugerencias son bienvenidas.

Volvemos a 'vernos' en septiembre. Y a cuidar nuestras plumas de grulla, porque ¿quiénes somos sin ellas y de qué manera vamos a vivir si renunciamos a nosotras?

Ana