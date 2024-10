¿El Senado, cómplice de la alianza para recortar derechos?

Que una institución pública acoja el congreso de una organización que se dedica a promover el recorte de derechos de buena parte de la población podría parecer algo descabellado en 2024. Pero si nadie lo evita, es exactamente lo que sucederá el 2 de diciembre en Madrid, cuando la Red Política de Valores celebre su sexta cumbre internacional nada menos que en el Senado. Lo que parecería descabellado se convierte en algo posible. La pregunta es cómo.

Al leer o escuchar eso de Red Política de Valores, una se pregunta, ¿qué valores? 'Valor' es como 'familia': un término que parece tener solo un significado, una manera de entenderse, el que la derecha quiere darle. Y así es como esta organización dice en su página web que defiende la vida “desde el mismo momento de la concepción” o que el matrimonio es “una institución entre un hombre y mujer, donde cada uno tiene un aporte diferente y al mismo tiempo complementario”.

Aquí cerca de donde escribo tengo uno de los libros que mi abuela Ana guardaba de cuando era joven y le enseñaban qué era el matrimonio y eso de ser una buena mujer. Y el lenguaje es exactamente ese: hombre, mujer, complementariedad, diferencia y otros términos que sirven para avalar, básicamente, los roles de género, los estereotipos y la usurpación de la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas.

No queda ahí la cosa, porque la Red dice también que la eutanasia, como el aborto, no puede ser considerada un derecho pero que, eso sí, es derecho de los padres elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Es la agenda de la derecha internacional, que además está aplicando con éxito en EEUU, Argentina, Italia o Hungría, pero también en los lugares donde gobiernan PP y Vox en España. Y es esa agenda y esa alianza lo que en 2024 convierten lo impensable en algo, no solo posible, sino muy cierto para miles de personas.

La semana pasada, la agencia de noticias AP publicaba una información en la que contaba que, desde la sentencia del Supremo de EEUU que eliminó la protección al aborto y las llamadas 'leyes del latido' de muchos estados, es más común que antes que las autoridades imputen a mujeres por crímenes relacionados con su embarazo.

Mi compañera Mariangela Paone cuenta en esta historia cómo el Gobierno de Meloni en Italia está restringiendo el derecho al aborto sin necesidad de tocar la ley. Y en España tenemos nuevos datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo: solo el 20% de las intervenciones de 2023 se hicieron en la sanidad pública, entre otras cosas por el retraso o la reticencia de muchas comunidades a la hora de poner en marcha los registros de objetores y garantizar la prestación en los centros públicos.

Con este panorama, la mesa del Senado aprobó en verano la cesión de una sala a la Red Política de Valores. Aunque la mayoría en la mesa es del PP, los miembros del PSOE no se opusieron y reconocen que ha sido ahora cuando se han enterado del evento, puesto que las cesiones son frecuentes y forman parte de cuestiones administrativas que se ven semanalmente y que no se “votan una a una”. Veremos qué pasa, porque el enfado es grande y todas las formaciones de izquierda, también el PSOE, han presentado ya recursos para que se cancele el evento.

Él inventó la deconstrucción masculina

'No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar...'. Pedazo de estribillo que se cantaba Bustamante, todo hay que decirlo. Aunque no es por eso por lo que él mismo ha dicho en una entrevista con Luz Sánchez Mellado en El País que inventó la deconstrucción masculina, sino por llorar en público. “A mí me hicieron bullying en OT, por ser un adelantado en mostrar cómo un chico, un hombre, lloraba en público. Perdona, es que yo inventé la deconstrucción masculina: me criticaban por llorón, y hoy, gracias a Dios, con la evolución de la sociedad, ya no se ven esas cosas de forma negativa”. Un adelantado a su tiempo, nada más y nada menos. Lo de David Bowie o Freddy Mercury eran chorradas. Es gracioso porque la frase en sí dice taaaanto sobre la masculinidad. Me encantaría que Busta leyera esta entrevista que le hice hace tiempo a Roberto Garda. ¿Es el llanto de un hombre un acto 'revolucionario' o transformador en sí mismo? Da para debate...

Una peli, una serie, un libro ...

'Mamífera' (en Filmin), una película de Liliana Torres para pensar en la maternidad y la no maternidad. Me ha gustado, y seguimos necesitando relatos cinematográficos que aborden este tema.

(en Filmin), una película de Liliana Torres para pensar en la maternidad y la no maternidad. Me ha gustado, y seguimos necesitando relatos cinematográficos que aborden este tema. Vi la primera temporada de 'Un hijo tuyo' (en Netflix) hace tiempo y cuando me enteré de que habían estrenado la segunda ahí que fui. Me encanta la protagonista. Palabras clave: mujer, reserva ovárica, ex, dudas, locura...

(en Netflix) hace tiempo y cuando me enteré de que habían estrenado la segunda ahí que fui. Me encanta la protagonista. Palabras clave: mujer, reserva ovárica, ex, dudas, locura... 'Triste tigre', de Neige Sinno (Anagrama), un libro que merece la pena pero que te advierto es duro. La escritora disecciona la historia de su propio abuso, que cometió su padrastro durante años. Muy interesante para pensar en muchas cosas.

Un apunte final

Anne Sexton es una de esas poetas que me obsesionaron en algún momento y que me siguen gustando muchísimo. Y ahora que llega octubre pues he recordado esto que escribió:

“Lo que pasa con octubre es, creo, que de alguna manera se mete en tu propia sangre. Sin disculpas. Casi sin piedad”.

Ana