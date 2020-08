El cura que no era cura y los pecados que no pudo perdonar: el Vaticano invalida millones de bautizos por una palabra

Matthew Hood es un joven sacerdote de Detroit que fue ordenado en 2017. Durante tres años, bautizó en su parroquia a decenas de niños, casó a cientos de parejas, consagró miles y miles de hostias, perdonó los pecados –incluso los mortales– a infinidad de fieles, y unció a enfermos antes de morir. Hace tres semanas, visionando el vídeo de su bautizo (en 1986) descubrió, con horror, que todo había sido falso. ¿Qué ocurrió?

La historia bien podría servir para arrancar un relato de Agatha Christie, aunque en el caso de Hood no hay asesinatos, sino una polémica decisión del Vaticano, publicada a comienzos de agosto, y que podría afectar a la 'salud religiosa' de millones de fieles en todo el mundo. El 6 de agosto, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitía una 'respuesta', que parecía un matiz, pero que ha tirado por tierra muchas partidas de bautismo. Y es que los bautizos en los que el sacerdote no pronuncia estrictamente la fórmula 'Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo', sustituyéndola (como se hacía con frecuencia, especialmente en los años 80 y 90) por el comunitario 'Nosotros te bautizamos...' suponen que la ceremonia no es válida y, por tanto, el niño en cuestión no está bautizado. No es 'oficialmente' católico. Revisen, si lo tienen, el vídeo de su bautismo, y compruébenlo.

El dictamen vaticano, más allá de una muestra de rigidez y ortodoxia alejadas del mensaje de Jesús, que fue bautizado por su primo Juan en el río, sin más rito que el de la inmersión en el agua –en aquella época, por no existir, no existía ni la Iglesia ni el Cristianismo– podría quedar en mera anécdota... pero no en el caso de Matthew Hood.

'Yo te bautizo' frente a 'Nosotros te bautizamos'

Porque el sacerdote descubrió con horror que, al no estar bautizado, no podía ser sacerdote. Y, por tanto, todos los actos llevados a cabo como tal eran inválidos. Así, los pecados no habían sido perdonados, los moribundos no habían recibido la unción de enfermos, miles de personas llevaban tres años sin comulgar, los niños no habían sido bautizados, los matrimonios no eran válidos... una suerte de 'efecto dominó' que ha llevado a la archidiócesis de Detroit a emitir una nota pidiendo perdón a los fieles y anunciando una investigación.

Por el momento, ya se sabe que quien bautizó a Hood fue un diácono, Mark Springer, ya jubilado y quien, según la diócesis, "usó esta fórmula inválida mientras estaba asignado a la parroquia de Santa Anastasia en Troya, durante el período 1986-1999". 13 años en los que muchos fieles del entorno pudieron ser bautizados (sin serlo). Y eso si damos por hecho que sólo Springer fue quien utilizó el 'Nosotros te bautizamos...'. En España fueron muchos los curas que lo hicieron, especialmente entre los curas obreros y las grandes ciudades.

¿Qué pasa con el 'no sacerdote' Matthew Hood? La diócesis arbitró una solución 'exprés' para el clérigo, quien en una misma ceremonia volvió a ser bautizado, recibió la comunión y se confirmó. Tras un breve retiro fue ordenado diácono y el pasado 17 de agosto, 'reordenado' sacerdote. Pero, ¿qué ocurre con los miles de fieles que han sido bautizados, casados, confesados por el 'falso' cura? ¿Son válidas las decenas de miles de hostias que consagró?

Confesiones falsas, bautizos válidos

El arzobispo de Detroit, Allen Vigneron, ha enviado una carta a los fieles de la diócesis en la que se muestra profundamente preocupado por las consecuencias que un "error humano" puede tener en "la vida sacramental" de los parroquianos. "Tomaré todas las medidas necesarias para rectificar la situación de todos los afectados", aseguró.

Así, la diócesis ha pedido a los fieles que pasaron por las manos del diácono Springer y el cura Hood que verifiquen la validez de los sacramentos recibidos. Incluso, ha publicado (en inglés y castellano) una guía de preguntas y respuestas. ¿Qué ocurre con los sacramentos? En principio, afirma todos los bautismos presididos por Hood son válidos (no se necesita ser sacerdote, aunque en puridad Hodd ni siquiera era católico al no estar bautizado), mientras que las confirmaciones han de repetirse. En el caso de los matrimonios, se deberá comprobar la validez en cada caso individual. No fueron válidas las absoluciones sacramentales tras la confesión o la unción de enfermos.

"Fui a confesarme antes de que el padre Hood se diera cuenta de que no había sido ordenado válidamente. ¿Recibí la absolución de mis pecados a través de él?", es una de las preguntas. "No, no recibió la absolución sacramental, que es el acto de un sacerdote durante la confesión a través del cual Dios concede al penitente el perdón y la paz. Como el padre Hood no fue ordenado correctamente, no pudo proporcionar la absolución sacramental", contesta la diócesis, que sin embargo se descuelga afirmando que "Dios no está vinculado por los sacramentos en el sentido de que puede extender y extiende Su gracia de manera soberana". En otras palabras, que Dios perdona si le viene en gana, independientemente de la existencia o no del sacerdote.

"Se debe tener en cuenta que (Hood) actuó según las instrucciones de Cristo, cuando dio a los sacerdotes autoridad para perdonar los pecados", de modo que los que se confesaron con el pastor Hood han recibido la gracia y el perdón, pero deberán volver a confesarse. En todo caso, añade el Arzobispado, "si recuerda algún pecado grave (mortal) que le hubiera confesado al padre Hood antes de que fuera ordenado válidamente y si aún no ha ido a una confesión posterior, debe llevarlo a su próxima confesión explicando a cualquier sacerdote lo que sucedió. Si no puede recordar si confesó algún pecado grave, debe llevar ese hecho también a su próxima confesión. Una absolución posterior incluirá esos pecados y le dará tranquilidad", independientemente de la gravedad de lo confesado.

Y todo por un 'Nosotros...'.

