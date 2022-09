¿Debo volver a vacunarme de la covid-19?

¿Cuándo me tocará vacunarme?

España iniciará la nueva campaña de vacunación el 26 de septiembre, en la que se ofrecerán dosis de refuerzo actualizadas contra la variante ómicron. El orden de vacunación será similar a etapas anteriores de la pandemia: de momento se empezará con mayores de 80 y personas que vivan en residencias para, poco a poco, ir vacunando a toda la población, según el Ministerio de Sanidad.

¿Debo vacunarme si todavía no lo he hecho?

Nunca es tarde para vacunarse contra la covid-19 por primera vez y es recomendable hacerlo. Numerosos estudios sugieren que la inmunidad que genera la infección por sí sola es insuficiente, y que la respuesta inmunitaria es mucho más amplia y duradera si también nos vacunamos (inmunidad híbrida). Como las vacunas bivalentes combinan la variante original con las últimas variantes ómicron (ya sea BA.1 o BA.4/BA.5), es posible recibirlas tras una pauta completa de vacunación.

¿Debo vacunarme si ya tengo dos o tres dosis?

Las nuevas dosis han sido actualizadas contra la variante dominante en estos momentos, ómicron. Aunque algunas van dirigidas contra ómicron BA.1 y otras contra las BA.4/BA.5, lo importante es que cubren el salto evolutivo que ha dado el SARS-CoV-2 desde 2019. Por ese motivo, una dosis extra puede ayudarnos a ampliar la respuesta inmunitaria.

¿Debo vacunarme si me he infectado recientemente?

Muchos españoles se han infectado o reinfectado en los últimos meses, presumiblemente por alguna variante ómicron (probablemente BA.5). Un estudio observó que sería conveniente esperar al menos dos meses tras la infección, y así lo han establecido en Estados Unidos. Para optimizar su efecto, algunos expertos en inmunología recomiendan esperar unos 6 meses tras la infección antes de recibir un refuerzo, para así dar tiempo al sistema inmunitario a que desarrolle una respuesta completa y potente. Sin embargo, los tiempos pueden depender de la situación y las condiciones individuales.

Soy joven y estoy sano. ¿De verdad necesito más dosis?

Aunque las primeras dosis mantienen una enorme protección contra hospitalización y muerte, la protección contra la infección se ve mermada con rapidez en pocos meses. Por ese motivo, al vacunarnos podemos evitar contagiarnos y ayudar a reducir la transmisión a nivel poblacional durante la temporada de invierno.

¿Qué vacuna es mejor, la adaptada a BA.1 o a BA.4/BA.5?

Inmunólogos y epidemiólogos coinciden en que la mejor vacuna es aquella que tenemos a nuestro alcance. A nivel poblacional se publicarán muchos estudios sobre qué combinación o dosis actualizada es mejor, o incluso si es mejor alternar brazos o no. A nivel individual eso no importa y no se espera que las diferencias vayan a ser significativas: cualquier vacuna potenciará nuestra respuesta inmunitaria para la siguiente oleada de otoño e invierno.

¿Son mejores las vacunas adaptadas o las originales?

Los estudios que comparen la efectividad tardarán en llegar, pero los inmunólogos consideran que, como mínimo, serán similares. Como ya hiciera la tercera dosis tras la aparición de ómicron a finales de 2021, la nueva dosis de refuerzo aumentará el muro inmunológico de la población y ayudará a reducir el número de cuadros graves en los próximos meses.

¿Voy a tener que vacunarme todos los años?

Todavía está por ver qué relación tendremos a largo plazo con el SARS-CoV-2 y sus vacunas. Es muy posible que los sectores más vulnerables de la población deban vacunarse cada año como ya lo hacen para otras enfermedades, como la gripe y la neumonía neumocócica.

Dicen que estas nuevas vacunas se han probado solo con ratones. ¿Cómo sé que son seguras?

Las dosis adaptadas contra BA.1 han sido probadas en ensayos clínicos con cientos de personas. Las dirigidas contra BA.4/BA.5 solo tienen datos disponibles en ratones. Esto último es normal y ya se hace cada año con las vacunas de la gripe: las vacunas de la covid-19 ya han sido utilizadas con millones de personas y su seguridad ha quedado demostrada una y otra vez. Los cambios menores que supone la actualización no son un problema en ese sentido.

Pero he oído que vacunarse demasiadas veces puede ser contraproducente para el sistema inmunitario...

Muchas vacunas cuentan con más de cuatro dosis en su pauta, y otras como la de la gripe se utilizan cada año. En ese sentido, recibir nuevas dosis no es contraproducente.

¿Evitaré infectarme si me vacuno? ¿Cuánto tiempo?

Las vacunas de la covid-19 han demostrado que reducen la transmisión del SARS-CoV-2, pero con las últimas variantes esta protección ha demostrado ser mucho menor y durar unos pocos meses. Está por ver cuándo y cuánto tiempo limitarán la transmisión las nuevas dosis, pero, aunque sean similares a las anteriores, pueden ayudar a reducir el número de casos. Esto, a nivel poblacional, puede ser de suma importancia para reducir el número de hospitalizaciones y evitar brotes en lugares como residencias.