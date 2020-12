Escrivá dice que en noviembre se crearon 100.000 empleos desestacionalizados

Madrid, 1 dic (EFE).- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este martes que los datos de afiliación que se publicarán mañana mostrarán que en noviembre se crearon 100.000 empleos en términos desestacionalizados.

Durante su intervención en la sesión de control del Senado, Escrivá ha asegurado que esos datos son posibles por la protección social desplegada por el Gobierno.

Al respecto, ha detallado que se han destinado más de 5.000 millones de euros a exonerar de cotización a la Seguridad Social no solo a los trabajadores en suspenso, sino también a los que se incorporan a la actividad, "para generar incentivos positivos".

Asimismo, ha recordado que hasta 3,4 millones de trabajadores han estado acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con un desembolso en prestaciones de desempleo de 13.500 millones.

Escrivá ha negado que haya problemas generalizados para el cobro del paro ligado a los ERTE, como ha afirmado la diputada del PP María Mercedes Fernández, y ha asegurado que se trata de casos anecdóticos.

"El problema es que cuando miramos hacia atrás y nos vamos a 2012 o 2013 cuando el paro se fue al 25 % no tenemos ninguna referencia para saber si alguna de las anécdotas que usted puede manejar es relevante o no, porque entonces no se protegió a nadie (...) por eso tiene usted que buscar anécdotas para intentar ensuciar una política que ha llevado la protección a niveles máximos", le ha dicho Escrivá a la diputada popular.

"Discutir en la política de la anécdota yo no sé, porque como usted no maneja ni un solo dato es imposible contradecirle", ha añadido Escrivá. EFE

