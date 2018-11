14 países europeos tienen el mismo IVA para las compresas y tampones que para el tabaco, la cerveza o el vino

En Hungría, las mujeres pagan un 27% de IVA cuando compran compresas y tampones. En Irlanda, estos mismos productos están exentos de impuestos. Otros países, como España o Francia, mantienen los productos de higiene íntima a un tipo reducido de IVA. De hecho, el gobierno español ha prometido rebajar este impuesto, en los presupuestos de 2019, de ese 10% al 4%. Desde que en 2007 la Unión Europea (UE) permitió a los países cambiar la conocida como tasa del tampón hasta un mínimo estipulado, muchos países han escogido reducirlo; otros, sin embargo, han seguido manteniendo los productos de higiene íntima al mismo nivel de IVA que productos que no son de primera necesidad.

La mitad de los 28 países miembros de la UE mantienen el IVA de las compresas y tampones bajo el tipo general, en el que se encuentran productos de lujo como las joyas; o el vino, la cerveza y el tabaco. En 10 de esos países esta tasa supera el 20%: Hungría, con su 27%; o Croacia, Suecia y Dinamarca, con un 25%. La comparación realizada por Civio de las diferentes leyes de impuestos nacionales demuestra, además, que la conocida como tasa del tampón es mayor que el impuesto aplicado a hoteles en muchos de estos países.

Los estados de la Unión Europea (UE) se rigen por una directiva comunitaria, que solo permite reducir el impuesto de los tampones y las compresas hasta el 5%. La mayoría de países han decidido bajar este IVA en los últimos años, pero cumpliendo el límite que impone la UE. Entre ellos se encuentran España, Grecia y Austria, que tienen un 10% o más de impuesto para las compresas o tampones. También dentro de este grupo está Francia con un 5,5% de impuesto, Reino Unido con un 5% o Irlanda con un 0%. Este país es una excepción: en Irlanda la tasa del tampón fue implementada antes de que se desarrollara la norma comunitaria para las reducciones y exenciones del IVA, por lo que no le aplica el mínimo del 5%.

IVA de compresas y tampones en comparación con el de joyas, tabaco, cerveza y vino

0% 5% 10% 15% 20% 25% Hungría 27% Dinamarca 25% Croacia 25% Suecia 25% Finlandia 24% Italia 22% República Checa 21% Letonia 21% Lituania 21% Bulgaria 20% Alemania 19% Rumanía 19% Malta 18% Luxemburgo 17% Grecia 13% España 10% Austria 10% Eslovaquia 10% Eslovenia 9.5% Estonia 9% Polonia 8% Bélgica 6% Holanda 6% Portugal 6% Francia 5.5% Chipre 5% Reino Unido 5% Irlanda 0%

En Reino Unido, la incapacidad de reducir aún más el impuesto sobre las compresas y tampones ha sido un problema desde 2015. El parlamento británico debatió ese año si aplicar un impuesto del 0% para estos productos. No lo consiguió porque la directiva comunitaria le frenaba, argumento que se utilizó a favor del Brexit. Como alternativa, el parlamento decidió dedicar parte de lo recaudado a través de la tasa del tampón a organizaciones de ayuda a mujeres. En total, 12 millones de libras (13,5 millones de euros) se repartieron entre 70 organizaciones en el año 2017. La polémica llegó cuando se hizo público que una de esas ONGs era antiabortista. Escocia, por su parte, ha decidido dar tampones y compresas gratuitas a todas las estudiantes en colegios, institutos y universidades. El programa tiene un presupuesto de 5,2 millones de libras (5,8 millones de euros) y como objetivo combatir la pobreza menstrual.

La Comisión Europea declaraba a principios de año su intención de modificar la ley comunitaria para dar más libertad a los estados a la hora de cambiar el IVA de ciertos productos, aunque sin fecha exacta de implementación. Que Reino Unido quite la tasa del tampón será una realidad ya sea dentro o fuera de la Unión Europea.

España quiere reducir más la tasa del tampón

“Es evidente que aplicar el IVA a los productos de higiene femenina implica que este impuesto solamente afecta a las mujeres como grupo social. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de productos de primera necesidad (una mujer no puede prescindir de ellos), que están directamente relacionados con la salud de las mujeres”, concluía un informe sobre fiscalidad y génerorealizado por el Observatori IQ. El gobierno español ha declarado su intención de reducir el impuesto de las compresas y tampones del 10% actual a un 4% (un tipo especial de impuesto llamado súper reducido) en los presupuestos del 2019. “Es una buena noticia. ¿Lo suficientemente buena? Sería más discutible”, explica María De la Fuente, directora del Observatori.

Una caja de tampones de la marca Tampax de tamaño regular que incluye 22 unidades tiene un precio actual de 4,05 euros en un supermercado Día del centro de Madrid. El IVA que pagamos por adquirir este producto es de 40 céntimos. Con la reducción anunciada, si el precio se mantuviera, lo que pagaríamos de IVA por este producto bajaría a 16 céntimos, por lo que el ahorro real para las mujeres en este caso sería de 24 céntimos la caja. El gobierno, por su parte, con esta reducción espera dejar de ingresar 18 millones de euros. Puede parecer mucho, pero en realidad no llega a ser ni un 0,03% de lo que ingresó en total en 2017 a través del IVAde todos los productos.

Islas Canarias is different. En las Islas Canarias, ya en este 2018, cuentan con compresas y tampones libres de impuestos. Pero, ¿por qué ellos sí pueden? Porque la directiva comunitaria del IVA les permite tener un sistema de impuestos indirectos diferente al español y al del resto de países europeos por ser una región periférica.

Existen dudas sobre si este ahorro llegará a producirse y si la medida no vendrá acompañada de una subida de precios en estos productos. “Se plantea como una medida estrella porque es vistosa y la industria estará encantada de que se baje el IVA de las compresas y tampones. Pero esto ¿en qué medida va a bajar su precio para las mujeres? Eso es muy dudoso ”, explica María Pazos, directora de la línea de investigación sobre políticas publicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales. Además, la investigadora comenta que con este cambio, si subiese el precio de las compresas y tampones no beneficiaríamos a las mujeres, sino que las perjudicaríamos. “Toda reducción de la recaudación perjudica a la sociedad en general, pero a las mujeres en especial porque somos más pobres y necesitamos más protección social”, cuenta.

Mas allá de Europa, Australia ha sido el último país en decidir que quiere unirse al club de los que tasan las compresas y tampones con un 0% de IVA, en este caso, a partir del 1 de enero de 2019. Como este, muchos estados a nivel mundial están comenzando a deshacerse de la tasa del tampón. El primero sería Kenia en 2004 y, desde entonces, Canadá, India, Malasia, Uganda, Tanzania, Nicaragua y Trinidad y Tobago le han seguido. Dentro de Estados Unidos, algunos estados están también comenzando eliminar esta tasa: Connecticut, Florida, Maryland, Massachussetts, Pennsylvania, Minnesotta, New Jersey, Illinois y New York. Además, en la ciudad de Nueva York se aprobó en 2016 una medida que iba mucho más allá de la reducción de impuestos: todos los colegios públicos de la ciudad debían dispensar compresas y tampones de forma gratuita en los baños. Sería la primera en legislar de esta forma en EEUU, pero el propio estado de New Yorky el de Illinois le han seguido y han obligado a los colegios a ofrecer productos sanitarios gratis.

IVA de compresas y tampones en otros países del mundo 0% 5% 10% 15% 20% 25% Islandia 24% Argentina 21% Albania 20% Moldavia 20% Chile 19% Turquía 18% Bosnia 17% México 16% Nueva Zelanda 15% Sudáfrica 15% Australia 10% Egipto 10% Irán 9% Colombia 5% Arabia Saudí 5% Isla de Man 5% Canada 0% India 0% Malasia 0% Nicaragua 0% Uganda 0% Kenia 0% Tanzania 0% Trinidad y Tobago 0%











En Sudáfrica también se ha llegado a una conclusión parecida a la de la ciudad de Nueva York. Un panel de expertos ha estudiado si los tampones y compresas debían estar entre los productos con un 0% de IVA y si meterlos dentro de ese grupo haría que hubiese menos pobreza menstrual en el país. “Los datos muestran que imponer una tasa del 0% a los productos sanitarios solo tendrá un impacto limitado en mejorar el acceso de las mujeres a estos productos en hogares con baja renta. El panel recomienda que los productos sanitarios tengan un IVA del 0% pero que, además, se dé acceso gratuito a estos productos para mujeres con este tipo de rentas”, concluía el análisis.

A nivel global, la tasa del tampón sigue existiendo y las mujeres siguen pagando impuestos por comprar productos de primera necesidad. En países como Islandia, Argentina, Bulgaria, Albania o Moldovia, la tasa del tampón es igual o supera el 20%. Las mujeres de Bosnia, Turquía, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Chile tienen que pagar entre un 15% y un 19% de IVA por las compresas y tampones que necesitan.

Metodología Para sacar datos sobre el IVA aplicados a compresas y tampones se ha utilizado la ley nacional sobre este tipo de impuestos de cada uno de los países citados. En el caso de Europa, se ha utilizado también la información de la Comisión Europea para algunos países y para la comparación con otros productos. Puedes acceder a las fuentes utilizadas para sacar los datos sobre IVA de compresas y tampones en Europa aquí. Para ver los datos relativos al resto del mundo, consulta este archivo. El precio de la caja de tampones de la marca Tampax se ha consultado en el supermercado Día de la calle del Marqués de Mondéjar el sábado día 20 de octubre. La equivalencia de libras a euros se ha hecho teniendo en cuenta la tasa de cambio del 31 de octubre de 2018 que era de 1,12464 euros.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Civio. Lee el original.