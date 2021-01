Euskadi sustituye a Madrid como la comunidad que menos vacunas ha administrado

Las comunidades autónomas han administrado un 59,3% de las vacunas recibidas, según el informe de seguimiento diario que elabora el Ministerio de Sanidad con los datos de los Gobiernos regionales. El porcentaje es ligeramente superior al del día anterior, cuando había caído a un 53% de media. Por primera vez, se incluye en la información la vacuna de Moderna, que llegó a España el martes, aunque el informe de Sanidad no especifica cuántas dosis de cada farmacéutica se han administrado, si desglosa las entregadas: de Pfizer se han repartido 1.103.700 dosis, de la de Moderna 35.700. En total, las comunidades han recibido ya 1.139.400 vacunas, de las que han administrado 676.186.

Por primera vez desde que se elabora esta serie, Madrid no está en la última posición de vacunas administradas. Esa posición corresponde ahora a Euskadi, que con un 41,2% de las dosis aplicadas cierra la tabla. Madrid está ligeramente por encima, con un 41,6%, aunque los datos de vacunas aplicadas de esta última están actualizados a día de hoy y los de Euskadi no, pero si los de vacunas recibidas (lo cual en teoría provoca que el porcentaje de administradas salga más bajo). Solo estas dos regiones y Navarra (45,7%) no superan el 50% de dosis inoculadas.

En el otro lado, la Comunidad Valenciana sigue haciendo sus deberes y continúa otro día más como la comunidad que mejor porcentaje de vacunas administradas presenta, con un 85,2% de las dosis que ha recibido ya inoculadas. Detrás, Asturias (79,4%) y Galicia (76%) completan el podio de las regiones con mejores datos y Castilla y León es la quinta por encima del 70%. Todas las demás están por debajo excepto las ciudades autónomas de Melilla, que era el único territorio con un 100% de las vacunas aplicadas y ha caído al 91,1%, y Ceuta (75,6%).







De las 17 comunidades autónomas, hay tres con entre el 40% y el 50% de las vacunas administradas, nueve entre el 50% y el 60%, ninguna entre el 60% y el 70%, cuatro entre el 70% y el 80% y una por encima de ese 80%.

En cifras brutas, Andalucía es la comunidad que más vacunas ha puesto, con un total de 123.459, seguida de Catalunya (105.587). Las que menos son La Rioja, con 5.385, y Navarra, que ha administrado 8.314 dosis.

Los datos del miércoles dejaban a la Comunidad Valenciana como la más aplicada con las vacunas (sin contar las ciudades autónomas), con un 77,5% de las dosis administradas, seguida de Asturias (71%) y Galicia (67%).