Los expertos coinciden en que hacer PCR en los aeropuertos es inútil

Este julio ya han empezado a llegar turistas a España, procedentes de países del Espacio Schengen y también de los de otros continentes a los que la Comisión Europea ha dado luz verde. Los viajeros –extranjeros y españoles– que pisen los aeropuertos de nuestro país este verano pasarán tres controles para hacer cribado de casos importados de COVID-19: uno documental, con un cuestionario digital sobre su estado de salud y hábitos; uno visual, por si presentasen síntomas perceptibles; y uno de temperatura corporal, con el que se considerará sospechos a los que la tengan por encima de los 37.5 grados. Ni en Barajas, ni en El Prat, ni en ningún otro aeropuerto habrá pruebas diagnósticas, ni PCR ni rápidas. "No hay capacidad", decía Fernando Carreras, subdirector de Sanidad Exterior, el organismo que supervisa todo el operativo. Y tampoco lo aconsejan los expertos ni los organismos.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) ni siquiera contempla en su guía para vuelos seguros el efectuar pruebas en aeropuertos de destino: su recomendación es que las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales del lugar aseguren que, una vez esté la persona ahí, le sean accesibles, pero no las menciona en el mismo control de frontera. Hay muchos motivos. El principal lo dan José Martínez Olmos, Alberto Infante y Daniel López-Acuña, especialistas en salud pública: "No hay justificación alguna, ni capacidad material y logística, para realizar pruebas de PCR a los cientos de miles de personas que ingresen al país por los aeropuertos internacionales". Ni en España, ni en ningún país, coinciden muchos otros.

El segundo es que la PCR solo da una imagen "fija" del momento, sigue Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). "Las PCR nos ofrecen una imagen exclusiva del momento", y nadie puede asegurar que un negativo hoy no sea un positivo mañana y eso puede ser "problemático" para el seguimiento de los turistas y para su propio autocontrol. Desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), lo apuntan igual: "30 segundos después de un negativo en PCR te has podido contagiar". Aportan un tercer motivo: aunque la PCR es una de las pruebas más fiables, "su rentabilidad en asintomáticos es desconocida. La tasa de falsos negativos es demasiado alta como para fiarlo todo a ella".

El profesor Philip Nolan, rector de la Universidad Nacional de Irlanda, realizaba un cálculo el otro día para demostrar todo esto: teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad de estas pruebas –aun siendo alta, 85% y 98%–, en un aeropuerto al que llegaran 50.000 viajeros y 50 de ellos tuviesen COVID-19, se detectarían 30 casos, se perderían 20, y se generarían 1000 falsos positivos.

The idea of screening at airports for SARS-CoV-2 is problematic. RT-PCR is a diagnostic test, not a screening test. Given reasonable assumptions for sensitivity (85%) and specificity (98%), for every 50 cases we would detect only 30, miss 20, and generate 1000 false positives pic.twitter.com/AbYolcM1IZ