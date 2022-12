El Gobierno ordena retirar las condecoraciones al expolicía franquista 'Billy el Niño' a título póstumo

El Ministerio del Interior ha ordenado revisar y retirar las condecoraciones policiales recibidas en el pasado por agentes que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, como el que fuera miembro de la Brigada Político Social de la Policía franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, fallecido en 2020.

Muere por coronavirus el expolicía acusado de torturas 'Billy el Niño'

Más

Según informa el Ministerio del Interior, la decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska es consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre, que contempla la anulación de recompensas policiales cuando esté acreditada que su beneficiario, antes o después de la concesión, ha incurrido en actos incompatibles con las órdenes al mérito de Policía Nacional o Guardia Civil.

Fuentes policiales han precisado a EFE que al menos hay siete expedientes identificados, cuatro relativos a guardias civiles y tres policías nacionales. Entre los afectados por la orden de Interior figura el que fuera inspector de la Brigada Político Social franquista Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, que contaba con cinco condecoraciones y que murió por coronavirus en mayo de 2020 sin que se le hubieran retirado las medallas ni el 50 % adicional de pensión que le proporcionaban.

La primera medalla de distintivo rojo la recibió del Gobierno de Franco en 1972. Estaba pensionada con un aumento del 10% en el sueldo. El siguiente premio es la Medalla de Plata al Mérito Policial concedida por el ministro Rodolfo Martín Villa en 1977, aumentaba su pensión en un 15%.

En 1980 obtuvo otra más, de las mismas características. Y en 1982 recibió la Medalla de Oro, que suponía un plus del 20% en su atribución. González Pacheco reclamó por vía judicial los beneficios económicos asociados a esta condecoración porque no los cobraba. La justicia reconoció este derecho en 2010. Por último, el policía franquista fue condecorado en 1977 con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Esta última medalla militar no fue conocida públicamente hasta noviembre de 2019.

Comisión para estudiar la aplicación de la Ley de Memoria

Además de la revisión de las condecoraciones policiales, Grande-Marlaska ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación y los efectos de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos competenciales del Ministerio del Interior.

Entre otros aspectos, esta comisión preparará una reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.

La comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de este ministerio.

Asimismo, establecerá las condiciones que permitan garantizar y facilitar el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista que pudieran estar bajo custodia o conservación del Ministerio del Interior.