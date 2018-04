La ola de indignación por la sentencia de 'la manada' llega a varias capitales europeas

Las indignación por la condena a los cinco miembros de 'la manada' por abuso sexual ha provocado varios días de protestas consecutivas en multitud de ciudades españolas y también ha atravesado las fronteras para llegar a las capitales europeas.

Alrededor de 200 personas se han manifestado hoy en París, frente a la emblemática torre Eiffel, por considerar que sí hubo violación por parte de los condenados y no se trató solo de un caso de abuso sexual.

"No es abuso, es violación", gritaron los integrantes, la mayor parte de origen español, que se reunieron en una lluviosa mañana en la explanada del Trocadero, frente al famoso monumento parisiense. Tras una pancarta en la que se podía leer "Ante la justicia patriarcal, autodefensa feminista", los asistentes corearon lemas en contra de una sentencia que consideran "injusta".

Georgina Cupido, profesora de instituto en París y una de las convocantes de la manifestación, leyó un manifiesto, en francés y en español, en el que mostraba su repulsa con la decisión de los jueces. "El resumen es que para la justicia patriarcal, si una mujer es violada puede luchar hasta la muerte o dejar de hacer una vida normal debido al trauma, porque para la justicia patriarcal, si una mujer sigue haciendo su vida después de una violación es que no fue una violación", apuntó.

Durante el acto también tomaron la palabra mujeres francesas que quisieron mostrar su apoyo a la movilización en contra de esta sentencia y que aseguraron haber vivido con "envidia" el respaldo popular de las manifestaciones del pasado 8 de marzo en España, con motivo del día internacional de la mujer.

Dublín, Londres, Bruselas, Berlín...

También en Dublín decenas de personas se concentraron ayer para mostrar su desacuerdo con esta sentencia. Las manifestantes lanzaron cánticos de "Yo sí te creo" y mostraron pancartas en inglés que rezaban: "No es abuso, es violación".

▶️¡La vergonzosa sentencia a #LaManada ha conmocionado a millones de mujeres también internacionalmente!



Las compañeras de @RosaWomen participan en la concentración en Dublín al grupo de ¡¡No es abuso, es violación!! #Cuéntalo #YoSiTeCreo pic.twitter.com/eHVKuxPtrm — Libres y Combativas ♀ (@LibrsyCombativs) 28 de abril de 2018

El jueves, el mismo día que se dio a conocer la sentencia, se organizaron en pocas horas convocatorias en varias ciudades, como Londres, Berlín o Bruselas.

En la capital alemana, un grupo de personas, la mayoría españolas, se concentró la Puerta de Brandenburgo para protestar por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra.

“No es abuso, es violación”, gritan en la concentración de Berlín contra #LaManada pic.twitter.com/5Qh796Oncq — Ana Carbajosa (@AnaCarbajosa) 26 de abril de 2018

En Bruselas, cerca de dos centenares de personas, la gran mayoría jóvenes españoles, se concentraron ante el edificio de la Bolsa para mostrar su rechazo a la sentencia.

La protesta en la capital comunitaria aunó distintas iniciativas espontáneas de asociaciones ciudadanas en Bruselas, incluido el "Me too", que agrupa a trabajadores de las instituciones europeas contra el abuso sexual, así como colectivos como el del "15-M Bruselas", que movilizaron a la gente a través de las redes sociales bajo el lema "No a la Justicia patriarcal". Entre otros, se unieron a la concentración los eurodiputados Ernest Urtasun (En Comú Podem), Lola Sánchez (Podemos) y Ana Miranda (BNG).

En Londres, las manifestantes se reunieron frente a la embajada española para mostrar su apoyo a la víctima de lo que, consideran, fue una violación.