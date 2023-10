La Inspección de Trabajo concluye que la empresa que desnudó a azafatas “atentó” contra su “dignidad e intimidad”

La empresa Meccti, que realizó la selección de tripulantes de cabina para Kuwait Airways en España en la que las aspirantes tuvieron que quedarse en ropa interior, dio un “trato a las candidatas denigrante y atentatorio a la dignidad, a la intimidad y a su integridad psíquica que no es compatible con los derechos humanos y los valores de una sociedad avanzada y democrática”. El informe de la Inspección de Trabajo, al que ha accedido elDiario.es, constata que los hechos que se produjeron durante el proceso de selección en noviembre del año pasado vulneran el Estatuto de los Trabajadores, así como artículos de la Ley de Igualdad y la Ley de Empleo.

Pese a la lista de infracciones que detalla el informe, la Inspección no ha podido sancionar a ninguna de las empresas implicadas –además de Meccti y Kuwait Airways, otras dos empresas participaron de la contratación y la puesta en marcha del proceso: Meiservices y Vivaah Havacilik Ve– puesto que no están constituidas en España. Solo una empresa respondió a los requirimientos de la Inspección: Meiservices, que figura en el Registro Mercantil de Marruecos y a la que Meccti subcontrató el proceso en España, que respondió que ni la normativa española ni la europea les son de aplicación puesto que ni están constituidos en nuestro país ni tienen sucursales en ningún estado europeo.

A comienzos de año, elDiario.es reveló en exclusiva los testimonios de ocho mujeres que participaron en el proceso de selección de Meccti para Kuwait Airways el pasado 5 de noviembre de 2022. Las ocho relataron los comentarios ofensivos y las prácticas vejatorias que tuvieron lugar durante el proceso: las aspirantes tuvieron que quedarse en ropa interior y enseñar su dentadura, y algunas fueron eliminadas por su peso, sus lunares o sus cicatrices. Una de ellas, además, fue eliminada del proceso en el último momento por ser negra. “Lo siento pero Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”, le comunicaron en un mensaje.

La Inspección de Trabajo abrió una investigación que concluyó con un informe en el que da por probado el trato “denigrante” a las aspirantes, contrario, dice, al orden jurídico español. El documento constata que durante el proceso de selección se excluyó a los candidatos varones y se exigieron requisitos “no justificados desde un juicio de razonabilidad de acuerdo con los valores y derechos constitucionales que imperan en España y en el resto del espacio europeo”.

El informe menciona, por ejemplo, la exigencia de no tener cicatrices ni tampoco tatuajes en lugares que no iban a ser visibles con el uniforme puesto, así como “criterios no explicados” acerca de la dentadura de las mujeres y de su peso, “cuya exigencia no se justifica desde la operativa de aviación”. Confirma también que la empresa exigió a las aspirantes el pago de cantidades a modo de garantía de aceptación del puesto, tal y como publicó elDiario.es.

Las empresas no responden

La Inspección no ha podido contrastar los hechos con ninguna de las cuatro compañías implicadas, “a pesar de los intentos de contactar con todas las empresas con los medios a su alcance”, reza el informe. “La principal empresa implicada MECCTI, que sí ha sido informada de esta investigación, ha declinado la posibilidad de comparecer o aportar información dado que no es empresa española. Salvo este proceso de selección no se ha podido comprobar que realice más actividad en España”, señala el informe.

La Inspección entrevistó a varias de las mujeres que participaron en el proceso de selección que se celebró el 5 de noviembre de 2022 en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas, y realizó averiguaciones sobre la constitución y participación de las diferentes empresas, así como con el hotel. A pesar de los intentos por conocer el entramado empresarial detrás del proceso para atribuir las responsabilidades correspondientes, el informe muestra la connivencia y opacidad de las sociedades.

Dos empresas españolas aparecen en el informe de la Inspección. Una de ellas es el despacho Molins Defensa Penal, que actuó como portavoz de Meccti una vez elDiario.es publicó las primeras informaciones. Fue Molins quien emitió varios comunicados en los que, primero, amenazaba con denunciar a quien difundiera informaciones y cargaba contra las mujeres que habían señalado lo ocurrido y, después, anunciaba una investigación interna para depurar responsabilidades. El despacho, sin embargo, aseguró que no le era posible proporcionar los datos de contacto de Meccti, pero que les haría llegar el requerimiento de la Inspección. Molins también aseguró que había recomendado a la compañía que encargara su representación a un despacho especializado en derecho laboral.

La otra es una empresa que intermedia entre Kuwait Airways y agencias de viaje españolas. Un responsable explicó que no eran representantes de Kuwait Airways ni de Meccti en España, sino que la empresa reservaba parte de los asientos de los vuelos de la aerolínea entre Madrid y Kuwait y solucionaba incidencias entre la compañía y las agencias.

La Inspección concluye que la actuación de Meccti vulneró el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y el derecho a la no discriminación en el empleo por razón de sexo contenidos en la Ley de Igualdad y la Ley de Empleo. El informe menciona también varias directivas europeas así como el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en el empleo y la ocupación. El documento será aportado a la investigación que la Fiscalía abrió al respecto.