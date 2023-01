Una reclutadora, a una azafata seleccionada: “Lo siento, Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”

María (nombre ficticio) fue una de las mujeres que acudió el pasado 5 de noviembre de 2022 al proceso de selección que había convocado la empresa Meccti en Madrid. Meccti, tal y como figura en su cuenta de Instagram, convocaba la selección para Kuwait Airways. María, española de familia africana, superó todo el proceso y resultó ser una de las seleccionadas para trabajar en la aerolínea. Inmediatamente comenzó a tramitar la documentación que le fue solicitada, en la que tuvo que incluir varias fotografías. Cuando la documentación ya estaba en poder de Meccti, María recibió un mensaje de Whatsapp de la reclutadora con la que estaba haciendo todas las gestiones al que ha tenido acceso elDiario.es: “Siento tener que anunciarte que Kuwait Airways no va a contratar a tripulantes de cabina de piel oscura”-

María fue entonces eliminada de la selección y así se lo comunicaron. Fue también expulsada de un grupo de Whatsapp que había organizado esa reclutadora y en el que estaban todas las candidatas que superaron el proceso de selección en Madrid. En el mensaje personal que le envió a María, la reclutadora dejaba claro que se trataba de una decisión que había tomado la aerolínea: “Kuwait Airways toma su propia decisión al respecto”, puede leerse en inglés. “Me sentí denigrada, discriminada, como una mercancía, esto me ha afectado mucho”, afirma María sobre su exclusión por motivos racistas a elDiario.es.

Una vez que elDiario.es desveló este lunes en exclusiva que varias mujeres relataban comentarios vejatorios durante el proceso de selección y que tuvieron que quedarse en ropa interior, María recibió una llamada de teléfono: un hombre, que se identificó como parte de la empresa Meccti, le ofreció hablar de nuevo con Kuwait Airways para incorporarla a algún proceso. María rechazó la oferta. El hombre le aseguró, además, que la reclutadora que le había enviado ese mensaje había sido despedida.

Una foto borrada

En su cuenta de Instagram, Meccti anuncia los procesos de selección que pone en marcha en distintas partes del mundo. Pero también, en muchas ocasiones, publica fotos de las candidatas que han sido seleccionadas en esos procesos. Es el caso, por ejemplo, de una publicación fechada el 19 de diciembre en la que Meccti felicita a las candidatas que pasaron la entrevista final en Líbano, también para trabajar en Kuwait Airways. Es la misma fórmula que utilizaron para felicitar a las tripulantes de cabina que superaron el proceso en Bosnia, en una publicación del 13 de diciembre, o con las candidatas escogidas en Bangkok (Tailandia) en un post del 15 de noviembre.

En la cuenta no aparece, sin embargo, ninguna foto con las tripulantes de cabina escogidas en Madrid, a pesar de que la publicación en la que anunciaban el proceso de selección sí existe. Sin embargo, elDiario.es ha podido acceder a una captura de pantalla que muestra que Meccti sí hizo esa publicación poco después del 5 de noviembre. “Felicidades. Gracias por el gran éxito en España”, podía leerse sobre una foto en la que aparecen las 17 chicas elegidas. Entre esas chicas estaba María. Una vez le fue comunicada la decisión de Kuwait Airways de no contratarla por tener “piel oscura”, la publicación fue eliminada del perfil de Meccti en Instagram.

Este miércoles, Meccti, a través del despacho de abogados Molins Defensa Penal, anunciaba acciones legales contra las personas que han difundido la información sobre el proceso de selección porque, aseguran, es falsa. Señalan también que las entrevistas fueron llevadas a cabo por una subcontrata de Meccti, la empresa marroquí Meiservices Sarl. La documentación que ha podido consultar elDiario.es muestra cómo los correos electrónicos que recibieron las candidatas para confirmar que habían sido admitidas en el proceso de selección de Madrid están remitidos por una dirección de correo de RecruitCabinCrew.com, una página web que está vinculada con Meccti, y terminan con la firma 'Meccti Morocco'.

elDiario.es lleva semanas investigando los hechos y ha intentado ponerse en contacto sin éxito tanto con Meccti como con Kuwait Airways a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales e incluso a través de la embajada de Kuwait en Madrid. Nunca hubo respuesta. La Inspección de Trabajo ya investiga de oficio lo sucedido.

“No tienes cara de azafata”

El relato que María hace del proceso de selección que tuvo lugar en el hotel Meliá Barajas de Madrid el pasado 5 de noviembre coincide con los ya publicados por este medio. Después de ver la oferta por Instagram, María envió su candidatura y recibió un correo electrónico que le confirmaba que había sido elegida para participar en la selección. Una vez allí, y tras la primera prueba de inglés, eliminaron a algunas aspirantes a pesar de que su nivel era especialmente bueno. “Hay gente que preguntó entonces por qué y fue cuando empezaron a decir cosas como 'porque estás muy gorda' o 'necesitas perder unos kilos' o 'tu cara no es muy de azafata'”, relata.

Durante el proceso, los reclutadores, asegura, hablaron en nombre de Kuwait Airways y mencionaron a Meccti como la empresa que se encargaba del proceso y de las gestiones posteriores de contratación. María recuerda que tanto el logo de Kuwait Airways como el de Meccti, y no el de ninguna otra empresa, estaban presentes durante la selección.

Cuando entró a solas en la sala con la reclutadora, María se quedó en ropa interior. “Me miró entera, por arriba, por abajo. También me miró dentro de la boca”. Después, y tras la última prueba de inglés y de contabilidad, María resultó ser una de las seleccionadas. Muy poco después, una nueva reclutadora, que no había estado presente en la prueba presencial de Madrid, se puso en contacto con ella y con el resto de aspirantes para poner en marcha las gestiones de contratación. “Nos dieron una semana para sacar los papeles y teníamos, además, que presentarlos traducidos. Ella, que se presentó como alguien de Meccti, fue la que nos pidió los documentos”, continúa. María y el resto de aspirantes, estaban en un grupo de Whatsapp gestionado por la reclutadora, que lo utilizaba para hacer las comunicaciones generales. Por privado, ellas les enviaron los documentos necesarios. Por ejemplo, el certificado de antecedentes penales.

Unos días después, con los papeles ya hechos, la reclutadora de repente eliminó a María del grupo de Whatsapp. Inmediatamente, escribió a la azafata por privado: “Siento tener que anunciarte que Kuwait Airways no va a contratar a tripulantes de cabina de piel oscura, lo cual te elimina. Fue agradable conocerte. Te deseo lo mejor. Desgraciadamente señora [sic] Kuwait Airways toma su propia decisión al respecto”. María no ha querido, de momento, presentarse a ninguna otra selección de personal porque se encuentra muy afectada por lo sucedido. “Fue algo humillante y piensas que quizá no tenías que haber aceptado. Pero todo para que encima te digan dos días después que no por esto. ¿Qué tengo que hacer en esta vida, estar en un campo de algodón como mis ancestros?”.

Si tienes más información sobre este caso o has vivido una situación similar, escríbenos a pistas@eldiario.es