Meccti, la empresa convocante del proceso de selección de azafatas en el que se obligó a las candidatas a quedarse en ropa interior ha emitido un comunicado en el que niega los hechos y carga contra las mujeres que han dado su testimonio de lo ocurrido. elDiario.es desveló este lunes en exclusiva a partir de varios testimonios que durante el proceso de reclutamiento para Kuwait Airways el 5 de noviembre de 2022 se hicieron comentarios ofensivos sobre el físico de las participantes y se les exigió quedarse en ropa interior para que la reclutadora examinara sus cuerpos.

Una empresa que selecciona azafatas de vuelo exigió a las candidatas quedarse en ropa interior en un proceso de selección

Más

En el comunicado remitido a los medios por los representantes legales de la compañía, el despacho Molins Defensa Penal, Meccti responsabiliza de ese proceso de reclutamiento a una empresa subcontratada, Meiservices Sarl, con base en Marruecos. Aseguran que no había “ningún empleado de MECCTI, la que no dispone de ninguna empresa filial ni subsidiaria en España”. Una de las candidatas convocadas ese día ha confirmado a elDiario.es tras conocerse el comunicado que durante el proceso no se hizo mención a esa subcontrata y dice que había logotipos de Meccti visibles. También relata que las personas con las que trató hablaban como Kuwait Airways.

elDiario.es lleva trabajando en esta investigación varias semanas y ha intentado ponerse en contacto sin éxito tanto con Meccti como con Kuwait Airways a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales e incluso a través de la embajada de Kuwait en Madrid. Nunca hubo respuesta.

La empresa pone en cuestión en el comunicado enviado este miércoles los testimonios de las profesionales afectadas. “La empresa niega rotundamente la veracidad de las aseveraciones difamatorias de quienes participaron en el proceso de selección, y especialmente que las entrevistas tuvieran lugar con conductas vejatorias como las denunciadas, completamente ajenas a los protocolos de la compañía en sus procesos de reclutamiento”, señalan.

elDiario.es recopiló el testimonio de tres mujeres que asistieron al proceso y que relataron exactamente la misma historia. Cuando el reclutador había descartado ya a una parte de las aspirantes, el resto fueron conminadas a entrar, una a una, en una sala. Allí, en presencia de una mujer, tuvieron que desabrocharse camisas, subirse jerséis y faldas: debían quedarse en ropa interior para que la reclutadora examinara sus cuerpos, una práctica ilegal en España.

“Me pidió que abriera la boca y miró dentro como si fuera un perro, casi me mete el ojo en la boca para verme los dientes. Me dijo algo así como 'servirá'. Me sentí súper humillada”, relató Bianca, de 23 años, una de las candidatas con las que ha hablado elDiario.es.

Meccti también afirma en el comunicado que ni ellos ni Meiservices Sarl han recibido notificación ni ningún tipo de requerimiento de información por parte de la Inspección de Trabajo, ni de ninguna otra institución. El propio secretario de Estado de Empleo confirmó la actuación de oficio y anunció que la Inspección estudia, además, si los hechos desvelados por elDiario.es –que también constaban a Inspección de Trabajo– pueden ser constitutivos de delito para remitirlos a la Fiscalía. “Es una conducta intolerable que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de esas mujeres. Incurre en una discriminación en el acceso al empleo, recaba datos absolutamente irrelevantes para el proceso de selección. Un proceso no puede discurrir sobre elementos discriminatorios ni sobre datos sensibles, personales. En este caso, además, dieron un paso más con un comportamiento vejatorio”, dijo a elDiario.es el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Finalmente, Meccti anuncia que va a “emprender acciones legales, penales o civiles contra aquellas personas que hayan podido difundir hechos y prácticas” que califican de “completamente falsos”.

Si tienes más información sobre este caso o has vivido una situación similar, escríbenos a pistas@eldiario.es