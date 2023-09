Jenni Hermoso responde a Montse Tomé tras no ser convocada para “protegerla”: “¿De qué o de quién?”

La futbolista Jennifer Hermoso ha respondido a la decisión de no convocarla para el próximo partido de la selección española por su propia protección, como defendió la nueva entrenadora, Montse Tomé. “Se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?”, se ha preguntado en un comunicado emitido a última hora del lunes.

Las campeonas del mundo reclaman a la Federación "cambios contundentes" y mantienen su renuncia a la selección

Hermoso ha afirmado que llevan “meses” buscando esa protección “que dentro de la misma Federación” no han podido encontrar y ha criticado que las mismas personas que piden “confianza” son las que “lanzan una lista con jugadoras que han pedido no ser convocadas”. “Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy”, ha reclamado en su comunicado, en el que muestra un “apoyo total” a sus compañeras.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) 18 de septiembre de 2023

La lista incluye a varias de las mujeres que compitieron y ganaron en Australia y a algunas de las 15 que originalmente se rebelaron contra el anterior técnico, Jorge Vilda, y no fueron al Mundial. Este viernes, las jugadoras habían firmado un nuevo escrito reclamando “cambios contundentes” y manteniendo su renuncia a la selección. Varios medios contaban que la RFEF había comunicado a las jugadoras que los responsables que señalaron en su comunicado el pasado viernes saldrán en menos de un mes. Sin embargo, según recogen las futbolistas en su nuevo texto, difundido en redes, “no se ha transmitido nada referente a ello a ningún integrante de la RFEF”.

Preguntada directamente sobre si se ha alcanzado un acuerdo con las jugadoras, Tomé había evitado dar una respuesta contundente: “Confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión, estar en la selección es un privilegio y sé que van a estar con nosotras mañana”. Al final de la rueda de prensa, además, había asegurado que ninguna jugadora le había pedido no ser convocada.

La Ley del Deporte considera una infracción “muy grave” no acudir a las llamadas de la selección, y lo castiga con multas de entre 3.000 y 30.000 euros, la posible suspensión de la licencia de entre dos y quince años y la prohibición de acceso a los estadios por tiempo no superior a cinco años.

¿Qué dicen las reglas de la FIFA?

Las jugadoras alegan que la convocatoria no se ha realizado “en tiempo y forma” de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA. “Entendemos que la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma”.

El reglamento de la FIFA al que aluden las jugadoras establece que las selecciones que deseen convocar a un jugador o jugadora “deberá hacerlo por escrito al menos 15 días antes del primer día del periodo internacional (v. art. 1, apdo. 4 del anexo 1) en el que se lleven a cabo las actividades del equipo representativo para el que se le necesita.

La convocatoria realizada por Tomé este lunes se ha producido, sin embargo, a solo cuatro días del partido que enfrentará a España contra Suecia en la Nations League, la competición de la UEFA que determina las selecciones que acceden a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, la FIFA requiere que las selecciones se lo notifiquen a cada jugadora “al menos 15 días antes del comienzo del periodo de liberación correspondiente”, así como al club en el que compiten. Los equipos cuentan posteriormente con un plazo de seis días para confirmar la asistencia de las jugadoras.