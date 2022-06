Los 'lobbies' ultracatólicos se rearman en torno a Mayor Oreja y salen a la calle en contra de la ley del aborto

La derecha ultracatólica vuelve a la calle. Este domingo varios colectivos antiabortistas recorrerán el centro de Madrid para protestar por las políticas del Gobierno de coalición, en particular, para mostrar su objeción a la reforma de la ley del aborto. Al frente de esta manifestación está el lobby del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, quien se ha convertido en un referente internacional de los colectivos ultracatólicos.

La Iglesia española anima oficialmente a los católicos a participar en la manifestación contra el aborto del 26J

Los obispos también han alentado a sus fieles a que se movilicen “en favor de la vida” y algunas de sus diócesis —como la de Alcalá de Henares, Getafe y Valencia— han difundido en sus páginas web la convocatoria de esta manifestación. A nivel político, representantes del PP y de Vox Madrid también apoyarán esta concentración, según confirman fuentes oficiales de las dos formaciones, aunque por ahora no facilitan el nombre de los políticos que acudirán. Por parte de los populares, el senador Javier Puente será uno de los políticos que estará presente en la marcha, tal y como él mismo ha explicado a elDiario.es.

Por su parte, desde la organización aseguran que al ser una “manifestación de la organización civil” los “partidos como tal no están invitados”, aunque no descartan que aparezcan políticos a título individual. Asimismo, destacan que esta manifestación es “aconfesional”, a pesar del apoyo obtenido por parte de los obispos.

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en ese país da alas a los organizadores de la marcha del domingo. La cita arrancará a mediodía en la Glorieta de Bilbao y terminará en uno de los enclaves favoritos de la derecha madrileña, la plaza de Colón, por lo que no se cruzará con la marcha principal contra la cumbre de la OTAN convocada por colectivos pacifistas, ecologistas y partidos también el domingo entre la estación de Atocha y la Plaza de España. La plaza de Colón se ha convertido en los últimos años en escenario habitual de las protestas de la derecha. Hace poco más de un año PP, Vox y Ciudadanos se reunieron en este emplazamiento para protestar por los indultos a los líderes del procés. Las cifras de asistentes a esa concentración no fueron coincidentes: 126.000, según la Policía local y 25.000, para la Policía Nacional. En ese momento, convocó la plataforma Unión 78, impulsada por, entre otros, la exlíder de UPyD, Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater o los exdirigentes del PP vasco Carlos Urquijo y María San Gil.

Un año después, San Gil volverá a Colón como convocante para protestar por las políticas del Gobierno central. La política vasca y Mayor Oreja son impulsores de Neos, una de las plataformas organizadoras de esta manifestación y que se constituyó hace unos pocos meses, en noviembre. Entre los promotores de esta organización también figura Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), otro de los colectivos convocantes de la manifestación de este domingo.

Neos cuenta con el apoyo de One of Us, una federación europea fundada en 2013 por Mayor Oreja, conformada por 40 organizaciones internacionales antiabortistas y que maneja grandes cantidades de dinero para su financiación. Entre 2009 y 2018 gestionaron un presupuesto de 31,5 millones de dólares, según la investigación realizada por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y publicada en el informe La Punta del Iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos.

El investigador Felipe González Santos destaca el papel que juega Mayor Oreja en el lobby internacional antiabortista. Este investigador postdoctoral en el departamento de sociología de la Universidad de la City de Londres, que ha publicado artículos analizando los vínculos en Europa de varios colectivos ultracatólicos, indica cómo el ex eurodiputado popular ha conseguido convertirse en “un referente en Europa y una pieza fundamental en la conexión del eje EEUU-Rusia-Europa con Latinoamérica” de las redes 'ultras' gracias a los “contactos labrados durante su carrera política”.

Otro de los portavoces que participó en la rueda de prensa donde se presentó esta convocatoria fue Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda. Algunos de los colegios gestionados por esta Fundación han protagonizado varias polémicas. En 2016, el director del centro concertado Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid) comparó la ley contra la LGTBfobia con “el fanatismo terrorista”.

Dos años después, en ese mismo centro y en otro que tienen en Guadarrama con el mismo nombre, pidieron a sus profesoras que potencien la “feminidad” en su forma de vestir porque “es una cualidad destacada de la mujer”. En su cuenta de Twitter, Corvera carga contra las políticas feministas, a las que se refiere como “ideología de género”, y las acusa de buscar “la destrucción de la paternidad”.

La ideología de género pretende también la destrucción de la paternidad.

El papel del varón en el seno de la familia es denostado, criminalizado. Vivimos una grave deformación de la paternidad. Por eso en @EducatioServand hemos organizado este Congreso:https://t.co/aWqlO4s2jl pic.twitter.com/rx7FJoX10z — Juan Carlos Corvera (@jccorvera) 14 de marzo de 2022

La Fundación Villacisneros es otra de las plataformas que figura en la mancheta de organizaciones que apoyan la marcha. En su junta directiva vuelven a aparecer San Gil y Mayor Oreja, y comparten espacio con Esperanza Aguirre y los eurodiputados de PP y Vox, Isabel Benjumea y Hermann Tertsch.

Confirmada la presencia de representantes de PP y Vox, la incógnita que queda por resolver es si alguno de los altos cargos de las diócesis que promocionan la manifestación se acercará a ella en algún punto de su recorrido. La Conferencia Episcopal ha sido clara y, en un comunicado, anima “a todos los católicos” a “movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar esta necesaria cultura del cuidado que la promueva y proteja”.