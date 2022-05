Políticos de Vox y el PP participan junto a HazteOir y Mayor Oreja en una cumbre ultraconservadora en Budapest

Budapest acogerá esta semana una cumbre de políticos y lobbies ultraconservadores. En representación de nuestro país, acudirá un senador del PP y una eurodiputada de Vox. Junto a ellos, Ignacio Arsuaga, Jaime Mayor Oreja, activistas antiabortistas y miembros de gobiernos de extrema derecha, como el húngaro o el brasileño, participarán en la convención 'Libertad en juego. Construyendo y fortaleciendo una agenda a favor de la libertad a nivel mundial' que arranca este jueves. Este evento está organizado por Political Network of Values, una organización internacional presidida por el político ultraderechista chileno José Antonio Kast.

El contexto en el que se organiza este encuentro es relevante, ya que el posicionamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha dado alas a los grupos ultracatólicos para cuestionar este derecho. Fuentes de la organización confirman a elDiario.es que “el aborto y diversas otras formas de agresión a la dignidad y a la vida humana, como por ejemplo el tráfico de personas, serán abordadas” en estas jornadas.

En nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo también se encuentra en la agenda política después de que la semana pasada el Gobierno haya aprobado la reforma que consolida el derecho al aborto. Ante esta medida política, pocos días tardaron los colectivos antiabortistas en anunciar que saldrán a la calle para protestar por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. La manifestación se producirá el domingo 26 de junio y está convocada por varios colectivos, entre ellos, One of Us y Neos, dos de las plataformas de las que forma parte Mayor Oreja, ex miembro del Parlamento Europeo por el PP.

Budapest, capital de los “valores cristianos conservadores”

El investigador Felipe González Santos señala que con la organización de este evento la ciudad húngara “se confirma como una de las capitales mundiales de los valores cristianos conservadores”. Antes de albergar estas jornadas, “en los últimos años” Budapest ha acogido “dos de las conferencias mundiales de referencia para los ultraconservadores y católicos”: la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora) la semana pasada y el Congreso Mundial de las Familias en 2017.

En relación a las conferencias que arrancan este jueves, González Santos apunta que se trata de un “evento que aglutina a algunos de los líderes ultraconservadores más importantes en Europa y el mundo entero”. El entrevistado trabaja actualmente como investigador postdoctoral en el departamento de sociología de la Universidad de la City de Londres y ha publicado artículos analizando los vínculos en Europa de varios colectivos ultracatólicos. Según añade este académico, Mayor Oreja ha conseguido convertirse en “un referente en Europa y una pieza fundamental en la conexión del eje EEUU-Rusia-Europa con Latinoamérica” de las redes 'ultras' gracias a los “contactos labrados durante su carrera política”.

El nombre del ex ministro del Interior del PP durante el Gobierno de Aznar no es el único participante que destaca en el elenco de lobistas que participarán en la cumbre que se celebra esta semana. Entre los asistentes internacionalmente relevantes, González Santos señala a Gregor Puppinck como líder “del movimiento [ultra-conservador] desde Bruselas”. Puppinck está al frente de la asociación Centro Europeo para la Ley y la Justicia, que tiene una inspiración cristiana.

A su vez, el entrevistado también apunta a Ignacio Arsuaga por no limitarse únicamente a “ser la cara visible de HazteOir y sus campañas 'a favor de la familia' y los roles de género tradicionales en España”. El investigador de la universidad británica recuerda que este lobista también “es el fundador de CitizenGo”, una plataforma de firmas “que va más allá y es fundamental en la vertebración y movilización del movimiento ultracatólico en Europa”.

Junto a estos referentes internacionales del movimiento antiabortista, también estarán presentes políticos españoles como Javier Puente y Margarita de la Pisa, senador del PP y eurodiputada de Vox. Con esta última, Mayor Oreja compartirá mesa de debate. Los dos políticos españoles participarán en una sesión, junto a otros políticos europeos, que los organizadores han titulado “un camino para la libertad en el futuro de Europa”.

Mayor Oreja y una política de Vox compartirán mesa de debate

Esta cumbre de Budapest no es el primer entorno que comparten miembros del partido de extrema derecha con Mayor Oreja. El exministro forma parte del claustro de profesores del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), el proyecto educativo que Marion Maréchal —nieta de Jean-Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen— ha puesto en marcha en Madrid. Este centro de formación aterrizó en España de la mano de dos colaboradores del partido de Santiago Abascal: Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, hijo del presidente de Intereconomía, Julio Ariza.

Otro nombre que ha compartido entornos de activismo con Vox es Arsuaga. Antes de obtener representación en las instituciones, Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio acudieron durante años a eventos organizados por HazteOir. En Budapest, el líder de CitizenGo moderará una mesa de debate sobre la defensa y la promoción de “la vida, la familia y la libertad en los parlamentos nacionales”. En ella también tomará la palabra el senador del PP Javier Puente.

Puente es abiertamente antiabortista. Este político preside la asociación Familia y Dignidad Humana, que se define como una organización “integrada por personas que comparten principios y valores sobre el derecho a la vida, la familia, la dignidad humana y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”. En sus redes comparten artículos críticos con la prohibición del acoso a mujeres ante clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo.

Este político popular fue recuperado por Pablo Casado en 2019 después de haberse desmarcado del PP en 2017. Dos años antes, Puente fue uno de los diputados sancionados por el PP por no votar a favor de la reforma de la ley del aborto, al considerarla “insuficiente”. Finalmente, optó por abandonar la formación y fundar un partido antiabortista bautizado como 'Avanza Cantabria', ligado al expresidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.

A pesar de que Puente es senador del PP, desde el equipo de prensa del grupo parlamentario aseguran que el político cántabro acude a esta cumbre referente para el movimiento ultraconservador “a título personal”. En un mail remitido a esta redacción, el popular subraya que acudirá a esta convención porque le “interesa la defensa de la libertad, de la vida y de la familia y poder poner en marcha medidas que funcionan en otros países”. Desde Political Network of Values confirman que tanto Puente como De la Pisa participarán a “título personal” y defienden que su plataforma “no es una organización partidista”.

“Participaré en la mesa de vida, familia y libertad defendiendo buenas prácticas. Como presidente de Familia y Dignidad Humana son los valores que defendemos y como senador del PP, igualmente son señas de identidad del partido y recogidas en sus estatutos”, añade el senador popular, que coincide con Mayor Oreja en el consejo asesor de la plataforma Political Network of Values.

Junto a los representantes españoles hay políticos internacionales como el ultraderechista chileno José Antonio Kast y Angela Gandra, secretaria nacional de la familia del Gobierno brasileño liderado por Jair Bolsonaro. Kast asumió la presidencia de Political Network of Values en marzo, en sustitución de Katalin Novák, desde hace unas semanas presidenta de Hungría y “persona de toda confianza del primer ministro Viktor Orbán”, apuntan desde el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Arsuaga también está presente en la junta directiva de la organización.

Sobre estas redes de políticos y lobistas, González Santos advierte de que “el gobierno húngaro se ha propuesto liderar en Europa la iniciativa para defender lo que llaman la 'civilización cristiana europea' y las raíces judeocristianas del continente”.

“A través de este énfasis en su visión excluyente de la cristiandad, tanto Fidesz en Hungría como otros partidos ultras Europeos como Vox en España, Fratelli d'Italia en Italia o Ley y Justicia en Polonia buscan defender iniciativas contra los derechos de género de las mujeres y el colectivo LGTBQ+ y mano dura contra la inmigración proveniente de los países de África y el Oriente Medio”, destaca el académico de la Universidad de la City de Londres.

La plataforma organizadora de estas jornadas ha celebrado el posicionamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos—que se hizo público a través de una filtración publicada por Político— sobre la sentencia que en 1973 garantizó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los Estados. “Es para celebrar. Se salvarán las vidas de millones de niños por nacer”, publicaron en su página web sobre el borrador que se inclina por revocar el fallo que respalda la interrupción voluntaria del embarazo en todos los Estados.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Vox y HazteOir, sin haber recibido respuesta por el momento de ninguna de estas organizaciones.