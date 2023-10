Mariano Sigman, neurocientífico: “No necesitamos una inteligencia artificial para destruirnos, nos bastamos solos”

El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial generativa, y su capacidad para mantener conversaciones aparentemente inteligentes o crear contenidos audiovisuales, se ha convertido en uno de los temas candentes sobre los que todo el mundo tiene una opinión. El neurocientífico Mariano Sigman y el tecnólogo Santiago Bilinkis abordan la cuestión en el libro Artificial (Debate, 2023), un ensayo en el que aportan una amplia variedad de ángulos desde los que formarse un juicio fundamentado sobre lo que nos espera en el futuro.

Lejos de los mensajes apocalípticos y del optimismo acrítico que abunda en estos días, los argumentos de Sigman y Bilinkis se centran en las amenazas y posibilidades reales que nos brinda la tecnología, a la que conciben como un instrumento del que podemos sacar provecho o convertir en un arma. Al margen de los riesgos, que los hay, los autores prefieren poner el foco en el papel que pueden jugar estas nuevas herramientas como potenciadores de nuestra creatividad y nuestras capacidades, como una especie de entrenador virtual o una mente complementaria. Charlamos con Mariano Sigman en Madrid, con su libro recién salido del horno.

Dicen ustedes que nuestros días como la especie más inteligente del planeta parecen estar contados, ¿eso es bueno o malo?

Bueno, hay que matizar que una cosa es que estén contados y otra que falte poco. Sabemos que va a pasar, pero otra cosa es que sea inminente.

El desarrollo de la IA generativa ha producido la sensación de que hay un gran cambio, e incluso se habla de una “bomba de inteligencia”. ¿Hasta qué punto es una amenaza?

Lo que hace distintiva a esta tecnología es que, a diferencia de otras, tiene cierta autonomía. Porque un lápiz no decide escribir y una bomba no decide dispararse. Una inteligencia artificial (IA), en cambio, toma sus propias decisiones, por supuesto, sobre un marco para el que está programada. Eso le da algo que nosotros reconocemos como un “sentido de agencia” y muchas decisiones involucran una observación sobre sí mismas, y en eso empiezan a parecerse al intelecto humano. Y si es capaz de crear copias similares a sí misma, pero con diferencias que la hagan más apta, también empieza a parecerse a una especie, un colectivo que puede tomar sus propias decisiones.

Lo que temen es lo que se llama una Inteligencia Artificial General (IAG). ¿Qué es exactamente una IAG? ¿Una especie de nuevo dios?

El vínculo con la IA está repleto de exageraciones, de enfados y también de adoraciones desmedidas, una tendencia a ponerla en el lugar de un dios. Y de ninguna manera es así, la IA toma decisiones y está en nosotros decidir si tienen valor o no.

Hay estudios que dicen que nos cuesta mucho trabajo llevarle la contraria a una IA, ¿en eso ya nos tiene sometidos?

La IA genera todo tipo de proyecciones e imágenes mentales en cuanto la nombras. También hay un enorme manto de ignorancia, que viene de no haber interactuado con ella. Esto es parte de lo que quiero resolver en el libro, creo que metafóricamente la IA es como la selva, que es un lugar peligroso, pero fascinante, lleno de vida. Si sabes apreciarla, una vez que entras en ese mundo tan extraño, hay todo un espacio de fascinación. Creo que a la IA no hay que tenerle ni tanto miedo ni tanto respeto o admiración.

Hay líderes de opinión como Yuval Noah Harari que dicen cosas muy alarmantes, como que la IA puede poner en peligro la democracia o que ha hackeado nuestro sistema operativo, que es el lenguaje. ¿Está de acuerdo?

Bueno, puede pasar. Pero la historia humana está llena de hackeos de todo tipo, toda la historia está llena de tragedias, no necesitamos IA para destruir nuestros principios y valores, nos bastamos a nosotros mismos. Utilizada contra humanos, la IA es una herramienta muy poderosa y que da mucha capacidad de manipular.

Es muy interesante la relación psicológica que tenemos con la inteligencia artificial. ¿Se ha sorprendido a sí mismo alguna vez celebrando un fallo de la IA como una victoria humana?

Ja, ja. Yo no, pero soy raro y sé que le pasa a todo el mundo. Cuando Deep Blue le ganó a ajedrez a Kasparov, muchos se lo tomaron como la derrota de la humanidad. Yo nunca lo vi así. Para mí fue una victoria de la humanidad contra la humanidad, de nuestra capacidad de abstraer, de hacer programas, de hacer computadoras contra nuestra capacidad de razonar a cerebro desnudo.

A algunos de esos errores de la IA se les llama alucinaciones. ¿Estamos creando una inteligencia con nuestros mismos defectos?

En general uno empatiza con lo imperfecto. La perfección te maravilla, pero uno conecta con lo vulnerable. Por eso en las películas de Hollywood el héroe resbala, patina y es frágil.

Pero cuando una IA consigue liar a un humano para saltarse un CAPTCHA convenciéndole de que es una persona ciega, de la empatía pasamos al terror.

Bueno, en ese sentido, la IA es como los niños, que aprenden muy bien a hacer trampa y que primero tienen que saltarse ciertas reglas para aprender luego el costo de eso. Como pasa con ellos, el aprendizaje es mucho más que aplicar reglas literales, siempre tienes que entender las excepciones y los matices.

¿El peligro es que interpreten las cosas demasiado literalmente?

Eso se puede compensar, porque las nuevas redes neuronales en realidad no funcionan como programas. Lo que incorporan son un conjunto de reglas que coexisten y en ese sentido se parecen mucho a nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona así. O sea, tú tienes hambre y tienes ganas de comer, pero sabes que no le puedes robar la comida al otro.

Además de conversar, la IA nos asusta todavía más cuando se pone a hacer arte. ¿Nos hará repensar todo lo que sabemos sobre creatividad?

Toda la creatividad humana está montada a hombros de gigantes. Hay un documental de Orson Wells que se llama F de Fake, donde él justamente cuestiona quién es el autor de algo. Porque no es una cuestión tan clara. ¿Quién ha hecho la catedral de Chartres? Al final había uno que era el que ponía la última piedra, pero ¿era el autor?

Al final, ¿las máquinas se van a poder dedicar al empleo creativo y el trabajo duro nos va a tocar a los humanos?

Yo sé que es inevitable tener una reacción negativa hacia la IA, pero creo que hay que mirar esto con un poco más de curiosidad, y considerarla como una herramienta con la que trabajar, o una musa, más que como un adversario.

Muchas de las creaciones de la inteligencia artificial, sobre todo en audiovisual, tienen un aspecto onírico. ¿Es como si estuviéramos creando una mente capaz de soñar por nosotros?

No es solo capaz de soñar, sino que es capaz de plasmar nuestros sueños. Y esa es la idea clave. Deberíamos pensar en la IA como algo que te permite llegar a lugares que antes eran imposibles para ti. Una herramienta que te permite ir a un sitio.

El uso no detectable de la IA en el arte o en los trabajos del colegio, ¿nos conduce hacia un mundo de impostores?

En realidad eso no es nuevo. Las fake news nos acompañan desde hace mucho tiempo. De hecho, esta mezcla de realidad y ficción nos acompaña desde los tiempos de La Ilíada. Y una manera de vincularse con GPT es establecer con ella una conversación como hacía Sócrates. Cuando tú quieres pensar algo, necesitas un interlocutor.

Un interlocutor que a veces te suelta tonterías…

Bueno, no puedes pedirle peras al olmo. GPT no es un proveedor de verdades. Lo que tú tienes que saber es qué es lo que te puede dar y qué es lo que no te puede dar.

¿Es un sparring?

Exacto. Si tú te lo tomas como alguien con el que puedes conversar o contrastar ideas, puede que te sirva para pensar las preguntas correctas, para ver alguna idea que luego incorporas. Hay que tener una visión más amplia de la inteligencia artificial, hay humanos que hacen daño a través de ella, pero también puede generar mucho esplendor. Hace poco le enseñé a mi madre cómo funcionaba y fue emocionante ver su reacción. Fue como cuando ella me llevó por primera vez a ver el mar. Por otro lado, es interesante preguntarnos ¿por qué genera tanta emoción la inteligencia artificial? Aquí hay una paradoja: la gente lo ve como algo frío, y sin embargo despierta todo tipo de emociones. Esta es la ironía.

Si le ofrecen la posibilidad de regenerar un familiar fallecido en el mundo virtual mediante IA, ¿lo aceptaría?

Yo adoraba a mi abuelo. Se murió cuando yo tenía veintipocos años. Si pudiera recrear su voz y los cuentos que me contaba, sí lo haría. Pero creo que a mí no me gustaría verlo, porque no me resultaría creíble.

En el libro advierten de que no han utilizado ChatGPT, pero ¿una inteligencia artificial podría haber escrito un libro como este?

No, todavía no. Aún no está a la altura de hacer algo así, pero eso puede ser una cuestión de tiempo. No sé si dentro de dos años, cinco o diez. No creo que haya ninguna limitación para que un día le des toda la información y le pidas un libro con tus ideas y con tu estilo y te lo dé. Y no solo eso, es posible que llegue un día en el que tú le des una instrucción en la que le digas “hazme la película que quiero ver” y te la ofrezca.