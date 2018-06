Clamor multitudinario en toda España contra la libertad de 'la manada'

Las conversaciones en los grupos de Whatsapp sobre las 5 de la tarde de este jueves se alternaban entre los '¿cómo es posible?' y los 'no me lo creo'. Poco antes se conocía que la Audiencia Provincial de Navarra había decidido dejar en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los cinco hombres condenados por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Al rato, las redes se inundaban de convocatorias de protestas en ciudades de toda España mostrando una vez más la capacidad reactiva del movimiento feminista.

Como ya ocurriera el pasado mes de abril, cuando el tribunal comunicó la sentencia por unos hechos en los que no vio ni violencia ni intimidación, la calle ha vuelto a ser un pulso feminista masivo. El pistoletazo de salida se vivió en Barcelona, Pamplona o Bilbao el mismo jueves, pero en la mayoría de ciudades las protestas "contra la justicia patriarcal", como se ha denominado la convocatoria, se suceden en la tarde de este viernes.

En Madrid, se acercan, charlan y se indignan mientras algunas televisiones graban los primeros planos. Llegan con pancartas y carteles: "Violadores, enfrentaos a esta manada". Se acercan al Ministerio de Justicia como si ya fuera una especie de costumbre. Pero no. "¿Cómo nos vamos a acostumbrar a esto?", se pregunta Rocío. Otra vez, igual que en noviembre, cuando el feminismo tomó la calle al inicio del juicio contra el cuestionamiento de la víctima, se manifiestan por todas: "No estamos aquí solo por la joven de Sanfermines, es que esto nos manda un mensaje a las mujeres en general y a todas las víctimas", cuenta esta joven de 24 años.

"No es abuso, es violacion", claman las asistentes en una voz unánime que recupera el lema de la batería de protestas que generó la sentencia hace dos meses. Los jueces consideraron que no se había producido una agresión sexual y calificaron los hechos como abuso sexual, lo que provocó una ola de indignación.

"El objetivo es seguir reclamando una vez más que nuestro cuerpo es nuestro y denunciar esta justicia patriarcal que desde el principio del proceso no ha sido justa con las mujeres. Por el contrario, ha lanzado un mensaje claro a la sociedad que legitima la cultura de la violacion. La justicia está demostrando que no está a la altura de la sociedad", explica Ruth Caravantes, miembro del Movimiento Feminista madrileño, que ha convocado la movilización.

Al grito de "yo sí te creo" y "tranquila hermana, aquí está tu manada" se abanican Carmina y Soledad para paliar el intenso calor que anuncia el verano. Vienen con Carmen y Quimi y las cuatro suelen juntarse para asistir a las manifestaciones. No solo a las feministas -también las de pensionistas, matizan-, pero sí sobre todo. "Llevamos viniendo desde hace muchos años, desde cuando pedíamos aborto libre y gratuito", cuenta Carmina.

De Soledad todas dicen que es "la más campeona" porque tiene 79 años y aquí está, con bastón, abanico y gritando indignada. A mí me sorprende mucho que la jueza, una mujer, haya cambiado de opinión y se haya unido al juez que emitió el voto particular de la sentencia", explica al tiempo que mira al resto. Carmen tiene claro el mensaje que envía la Audiencia a la sociedad al no prolongar la prisión provisional: "machismo", asiente. Todas hablan de la sorpresa que se han llevado los últimos años, sobre todo a partir del 8M, al comprobar el carácter multitudinario de las protestas y la presencia joven de las mismas.

5.000 personas se han concentrado en Zaragoza

Concentración en Zaragoza. ÓSCAR SENAR.

En Zaragoza, al grito de "Justicia machista, defensa feminista", cinco mil personas se han concentrado a las 19:00 frente a la Audiencia, obligando a cortar el tráfico del tranvía a esa altura del Coso. La convocatoria partía de la la Asamblea 8M y la Coordinadora de Organizaciones Feministas, pero indignación ambiental hubiera bastado para echar a la calle a una multitud a la que el cierzo ha acompañado en su protesta contra la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad a los miembros de 'la manada'.

En Valencia, el movimiento feminista avisó de que tomaría las calles. Y así lo ha hecho. Cientos de personas se han concentrado frente a la Delegación de Gobierno, en la Calle Colón, contra la puesta en libertad -hasta que haya sentencia firme- de los miembros de 'La Manada', informa Laura Martínez. Los autores de la violación grupal en San Fermín han reunido la fianza. Cánticos como: "no es no", "escucha, hermana, esta es tu manada", "no es abuso, es violación" o "esta justicia es una mierda", entre otros, se escuchan este viernes en Valencia.

Dos manifestantes en Valencia. LAURA MARTÍNEZ

Santander se ha sumado este viernes a la oleada de concentraciones que se están sucediendo en el conjunto del Estado en señal de repulsa por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad condicional a los miembros de 'la manada'. Más de 2.000 personas se han congregado desde las 19.00 horas frente a la Delegación del Gobierno para denunciar que el sistema patriarcal "desprotege" y "veja" a las mujeres y para mostrar su apoyo sin fisuras a la víctima, informa Rubén Vivar.

"Violar sale barato", "camino a casa libre y no valiente", "la manada somos nosotras", "no es no" o "si tocan a una, nos tocan a todas" son algunos de los numerosos cánticos que se han escuchado durante la concentración, que también ha incluido una sentada en recuerdo a todas las mujeres asesinadas por violencia de machista.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha entregado el auto a las partes este viernes. El texto, que ha contado con el voto particular discrepante del magistrado José Francisco Cobo, descarta que exista riesgo de fuga o de reiteración delictiva y justifica su decisión en medidas "menos gravosas" para los cinco hombres y que al mismo tiempo pueden, según el tribunal, darle "sosiego" a la víctima.