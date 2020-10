La nueva guía de Sanidad sitúa a 11 comunidades en riesgo alto o extremo por la pandemia

Hasta 11 comunidades autónomas están ahora mismo entre el nivel alto y extremo de riesgo por el aumento de casos de coronavirus, según el semáforo de umbrales aprobado este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aragón, Castilla y León, Castilla La-Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están en el máximo; mientras que La Rioja, Madrid, Andalucía, Catalunya, Murcia y Navarra están en un escenario de riesgo alto, según el análisis hecho por elDiario.es con los indicadores disponibles. Las unidades territoriales en las que se aplique a partir de ahora el documento estará sujeto a la decisión de las propias comunidades, pero este nuevo mecanismo con umbrales explícitos y claros evidencia la grave situación en la que está buena parte del territorio en una semana en la que los contagios no dejan de ascender.

Sanidad aprueba el documento de medidas anti-COVID sin Madrid y Euskadi y aplaza la decisión sobre el toque de queda

El texto, que al final deja en el aire la aplicación de un toque de queda, como habían pedido algunos gobiernos regionales, ha sido aprobado sin el apoyo de Madrid y Euskadi y establece cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Para saber en cuál está cada territorio, hay que evaluar varios criterios epidemiológicos y asistenciales sobre los que se establecen distintos baremos. El riesgo extremo, implica una incidencia acumulada superior a 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (o 125 en siete, pero en todo caso, se elegirá una de ellas), de 150 si los infectados son en su mayoría mayores de 65 años, una positividad de PCR del 15%; y una trazabilidad de los casos menor al 30%. Los asistenciales son una ocupación de camas de UCI por pacientes COVID del 25% y un 15% de camas convencionales.

Para situar en un nivel u otro a cada comunidad no hace falta cumplir con todos los criterios, sino que alcanzar al menos dos de los primeros y uno de los segundos es suficiente. De los territorios que están a día de hoy en máxima alerta, hay tres que superan los baremos establecidos en todos los parámetros: son Castilla y León, Melilla y Aragón. Esta última, por ejemplo, tiene una incidencia acumulada de 627 casos, el 19% de las pruebas que hace salen positivas, y un porcentaje de ocupación del 15% en camas de agudos y del 40% en camas de críticos. Para hacer el cálculo, no se han incluido los datos de trazabilidad y de contagios en mayores de 65 años porque es información que no publica Sanidad. Estos parámetros podrían hacer que algunas de las seis comunidades que están en el 'alto' subieran de nivel.

La mecánica es la misma para el resto de escenarios, aunque con otros umbrales cuantitativos distintos. Con los últimos datos publicados este jueves por Sanidad, hay cuatro que están en el nivel de riesgo bajo –ninguna en la llamada 'nueva normalidad'–: Canarias, Galicia, Baleares y Asturias. Y otras cuatro se sitúan en nivel medio. Son Extremadura, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Euskadi. Los contagios están en claro ascenso en todo el país, una situación que ha llevado al ministro Salvador Illa, que ha comparecido esta tarde para explicar el acuerdo, a hablar de futuras "semanas muy duras".

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha explicado varios aspectos técnicos del nuevo mecanismo de control de la pandemia, entre ellos su ámbito de aplicación. Esta será una decisión que "deben tomar las comunidades autónomas" porque "tenemos territorios muy dispares", por lo que dependerá "de la situación epidemiológica" de cada uno. En opinión del portavoz, si se aplican en territorios de menor escala "es más fácil que se pueda controlar la expansión de la epidemia", pero ha reiterado que será algo sujeto a la decisión de cada responsable autonómico y que debe ser "una evaluación progresiva y permanente" que puede ir variando "de distritos, a municipios, y después provincias".

Aparejado a cada nivel de alerta, el documento esgrime varias medidas de aforos y restricciones a tomar y prevé la declaración del estado de alarma para las más extremas que requieran limitar la movilidad. Finalmente, y después de que algunas comunidades lo solicitaran, no incluye el toque de queda, pero la Comunitat Valenciana ya ha anunciado que lo aplicará. Por su parte, el Ministerio de Sanidad está estudiando las posibles vías jurídicas necesarias para implementarlo. No obstante, es una posibilidad dentro de las actuaciones relativas a restringir la movilidad de los ciudadanos, en la que se incluyen también los confinamientos perimetrales o incluso domiciliario. Por lo demás, las limitaciones se refieren a reducciones de aforos tanto en locales como en ceremonias, eventos y reuniones sociales.

Tanto Illa como Simón se han mostrado este jueves preocupados por el avance de la pandemia en España y el primero ha asegurado que la segunda ola "no es una amenaza, es una realidad". Este jueves, los datos de Sanidad han marcado un nuevo récord de contagios diarios por segundo día consecutivo tras añadir 20.986 nuevos casos de coronavirus, de los que 7.953 se han producido en las últimas 24 horas. Esta misma semana se ha llegado además al millón de casos detectados desde el inicio de la pandemia, aunque se calculan que reales son muchos más.