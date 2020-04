No sé cuándo, pero sé que sí; siete palabras para la esperanza

Hay ganas de abrazos; hay ganas de caricias y de besos. El pulso de las redes sociales delata que la sociedad contiene el aliento, pero que hace falta un poco más de paciencia para superar la situación, aunque millones de personas atisban ya el reencuentro con sus familiares, con sus compañeros y con sus amigos.

"No sé cuando, pero sé que sí" se repite en esas redes; lo han puesto, entre otros muchos, la Policía de Zaragoza, un dibujo muy simple con solo siete palabras que resumen las esperanzas de que acaben la zozobra y el desasosiego causados por esta crisis sanitaria y económica.

Y saben, así lo han reflejado, "que regresaremos al trabajo; y los niños al colegio, que el bullicio llenará las calles y las terrazas de nuestros bares; que volverán las risas a los parques; que nos volveremos a abrazar con fuerza y a besar sin miedo. No sé cuando, pero sé que sí".

"Gracias héroes" ha puesto alguien en el hilo que se ha abierto a continuación, porque las redes van a quedar desbordadas, ya lo están, por las acciones heroicas y por los testimonios anónimos que los ponen en valor, por los agradecimientos, por los aplausos, por los homenajes, por los recuerdos y por las micro-historias.

Convertidas en refugio durante este confinamiento para millones de personas, y más sociales que nunca, las redes se han convertido en un balcón más; capaces de reunir la crítica más descarnada, pero también, desde el mismo anonimato, de certificar la calidad de miles de héroes y de miles de historias.

"Y cuando la curva del contagio baje y los gobiernos anuncien que lo hemos conseguido', por favor no volváis a la inmortalidad, no os pongáis otra vez el traje de invencibles, de inquebrantables; no olvidéis lo que habéis sentido por favor; sed vulnerables para siempre, seguid cantando en los balcones, seguid aplaudiendo a las señoras de la limpieza, a las cajeras, a vuestras madres; no olvidéis que solo sois humanos, que sois frágiles, que sois finitos y cuidad la vida, el planeta y a todos los seres del mundo hasta el día de vuestra muerte. Como si hubierais aprendido algo"

Lo ha dejado escrito "Jules Heme Aquí" desde el anonimato de una red en la que apenas suma seguidores, pero sus palabras circulan por las redes, saltan de grupo en grupo y son replicadas, recitadas y aireadas a través de esas ventanas.

Personas que nunca sospecharon el impacto que un breve mensaje podría llegar a tener en una red social, y que hoy encadenan narraciones y conversaciones que mutan en relatos.

Porque @SuarezyArenas solo tiene 1.300 seguidores, pero el vídeo que ha subido a las redes acumula casi 80.000 "me gusta".

Su marido estaba ingresado en el hospital de Aranjuez y cumplió allí 33 años. El vídeo recoge el momento en el que un grupo de sanitarios irrumpe en su habitación cantando el "cumpleaños feliz" y una felicitación plasmada en un empapador.

"No sé quiénes sois, pero estoy profundamente agradecido", ha puesto en las redes, y alguien le recuerda que los sanitarios son en estos momentos lo más parecido a una familia que pueden tener los pacientes ingresados a causa del virus. "Tenemos una sociedad mejor de lo que creemos".

@fernandoplazap invitó desde su perfil a sus seguidores a compartir una imagen solo de los ojos para homenajear a quienes están luchando en primera línea contra el virus y sepan así "que les vemos y les admiramos".

El hilo se ha llenado de miradas que transmiten tristeza, esperanza y firmeza; de ojos ocultos por gafas de protección, protegidos por máscaras, algunas muy artesanales; se intuyen también algunas lágrimas.

Se han viralizado en las redes durante los últimos días los vídeos de pacientes que reciben el alta entre los aplausos del personal sanitario que los ha atendido durante semanas, hospitales, pacientes y trabajadores alejados de los grandes centros de las principales ciudades y de los focos más mediáticos.

"Alta doble en la planta #covid19 del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza", ha escrito Irene en las redes, y acompaña un vídeo de apenas 19 segundos que refleja el emocionado aplauso de los sanitarios cuando dos de sus pacientes abandonan el centro, y los gestos de gratitud de quienes lo han superado.

Thais es enfermera; hace pocos días ya avisó: "¡Bicho, prepárate que vamos a por ti!, y ahora ha regresado a esas redes para volver a dejar un mensaje: "Gracias, gracias y gracias. luchar con ayuda es mucho más fácil" y una foto del equipo sanitario junto al que trabaja, devolviendo con sus manos un corazón.

Miles de comunidades de vecinos se citan cada día para aplaudir al personal sanitario desde sus ventanas y balcones, pero también para "tomar un aperitivo" o para compartir unos minutos de música.

No habla en nombre de nadie, pero Andrés sí representa el sentir de millones de españoles cuando, antes del ya tradicional brindis en su comunidad de vecinos, ha pedido la palabra para recordar a las personas que han perdido la vida durante la presente crisis; "ya todos conocemos a alguno", ha gritado desde su balcón, y ha emocionado a sus vecinos con palabras de recuerdo para los mayores que han muerto y de aliento para todos sus familiares.

