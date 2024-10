El partido España-Francia de youtubers se detuvo por insultos racistas del público

El partido amistoso de youtubers entre España y Francia, celebrado el sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid, tuvo que ser suspendido durante un buen rato por los gritos racistas desde la grada. Lo que debía ser una fiesta del fútbol y el entretenimiento, con decenas de miles de aficionados muy jóvenes reunidos para disfrutar de la competición —en el campo del Atlético de Madrid y siguiéndolo en directo a través de YouTube y plataformas de streaming— se transformó en una escena bochornosa debido a los insultos racistas provenientes de un aficionado español hacia uno de los jugadores franceses.

El incidente ocurrió cuando uno de los aficionados presentes en el estadio profirió insultos racistas dirigidos a un jugador del equipo francés, SDM, conocido en Francia por ser un exitoso cantante de rap. El francés se acercó al público para defenderse e identificar al espectador racista, que se ganó la expulsión inmediata y fue escoltado fuera del estadio por los miembros de seguridad.

La situación obligó a detener el partido, y los jugadores del equipo francés decidieron retirarse temporalmente al túnel de vestuarios, visiblemente afectados. Algunos de los creadores de contenido españoles intentaron apaciguar la situación hablando con sus homólogos franceses. El youtuber Koko, profundamente afectado por el episodio, fue uno de los primeros en dirigirse al vestuario para mostrar su apoyo a los compañeros del equipo contrario.

El capitán del equipo francés pidió a DjMario, organizador del evento y capitán del equipo español, que calmase a la grada antes de retomar el encuentro. Mario intervino para pedir respeto: “Gente, esto es un partido de youtubers, por favor, no hagamos el tonto. Estamos en 2024. Vamos a pasarlo bien”. El árbitro, Cristóbal Soria, amenazó con cancelar definitivamente el partido y demandó al público mostrar un absoluto rechazo a cualquier tipo de conducta racista. “No valen aplausos ni no aplausos, creo que estamos dando un espectáculo que no se identifica en absoluto con nadie de nosotros. Si vuelve a haber el más mínimo insulto, cancelamos el partido. Esto es una fiesta”, insistió. El jugador francés afectado también cogió el micrófono antes de volver a jugar: “Es la primera vez que soy víctima de racismo. He venido aquí para jugar al fútbol”, dijo.

Aunque el partido se reanudó, el ambiente se tensó para el resto de la noche. Algunos aficionados abuchearon a los jugadores franceses cuando regresaron al campo. Desde las gradas siguieron cayendo objetos, como, por ejemplo, una cáscara de plátano.

Los partidos de youtubers entre España y Francia se han convertido en una tradición anual desde 2019, organizados por creadores de contenido populares de ambos países. Su propósito es fomentar la convivencia y el buen humor entre los seguidores de ambas comunidades de internet, además de recaudar fondos para causas benéficas. Tienen una gran afluencia de público y miles de espectadores en línea.