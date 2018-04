Durante 2017, la pobreza en Perú aumenta por primera vez en este siglo

La pobreza en Perú aumentó por primera vez en este siglo durante 2017, cuando se incrementó en 1 % respecto al año anterior y afectó a un total de 6.906.000 personas, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el reporte sobre Pobreza Monetaria del INEI, durante el año pasado 373.000 personas cayeron en la pobreza, que afectó al 21,7 % de los peruanos, que actualmente son unos 30 millones.

El INEI detalló que la pobreza afectó al 44,4 % de la población rural, un incremento de 0,6 % respecto a 2016, y al 15,1 % de la población urbana del país, es decir 1,2 % más que el año anterior.

La incidencia de pobreza en la sierra rural alcanzó al 48,7 % de la población, al 41,4 % de la selva rural y al 24,6 % de la costa rural, aunque en este último sector se dio una disminución de 4,3 % en relación al 28,9 % del 2016.

El informe estadístico también señaló que el 13,3 % de la población de Lima Metropolitana vivió en situación de pobreza, un 2,3 % más que en 2016; seguida de la selva rural, donde pasó de 39,3 % a 41,4 %; la costa urbana, que se incrementó de 13,7 % a 15,0 %; y la selva urbana, de 19,6 % a 20,5 %.

El INEI agregó que la severidad de la pobreza, que combina información de la pobreza y la desigualdad de gastos entre los pobres, alcanzó en 2017 al 1,9 % de la población, mientras que la pobreza extrema afectó al 3,8 % de la población del país que no llegó a cubrir el costo de una canasta mínima alimentaria, que fue de 183 soles (57,1 dólares).

Sin embargo, en los últimos cinco años la pobreza extrema disminuyó en 2,2 % y en el último decenio en 7,4 %

El INEI señaló, al respecto, que en el decenio 2007-2017 la pobreza en el país disminuyó en un total de 20,7 %, lo que implicó que 5.180.000 personas salieron de esa condición, y en el quinquenio 2013-2017 fue en 4,1 %, lo que implicó a 872.000 personas.

El organismo oficial de estadísticas precisó que en Perú, la pobreza "se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar", por lo que es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria, que se conoce como "Línea de pobreza".

Este valor tuvo en 2017 un costo de 338 soles por persona (unos 105 dólares), por lo que para una familia de cuatro miembros fue de 1.352 soles (unos 478 dólares).

En ese sentido, las personas cuyo gasto per cápita es menor a la Línea de Pobreza son consideradas pobres, mientras que "pobres extremos" son los que no cubren el valor de la canasta alimentaria de 183 soles per cápita y 732 soles para una familia de cuatro miembros (57,1 y 228,5 dólares, respectivamente).

El INEI también indicó que en 2017 el gasto real promedio per cápita mensual llegó a 732 soles (228,7 dólares), lo que implicó una disminución de 0,2 % en relación al año anterior, aunque en el último quinquenio ese gasto aumentó en 4,9 %.

En ese sentido, el gasto real per cápita mensual disminuyó en la mayoría de estratos de la población, excepto en el 20 % más rico, donde se incrementó en 0,8 %.

Además, en 2017 el ingreso real promedio mensual por persona fue de 962 soles (300 dólares), por lo que disminuyó en 1,5 % respecto al 2016, aunque en el último quinquenio se incrementó en 3,8 %.

El INEI precisó que estos datos fueron obtenidos con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017, que fue considerada con un "alto estándar de calidad" por la Comisión de Consultiva para la Estimación de la Pobreza.

Esa comisión, que evaluó y validó los diversos indicadores de calidad de la encuesta, consideró que "existe robustez de los datos 2017 de la ENAHO y que estos responden a un alto estándar de calidad", acotó el INEI.

El organismo informó que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia "acompañan al INEI en la medición de la pobreza" en Perú.